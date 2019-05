El Lointek refuerza su plantilla con otra internacional Belén Arrojo ganó con el Perfumerías Avenida la Copa de la Reina celebrada en Vitoria. Ficha a la alero granadina Belén Arrojo, la tercera incorporación de las vizcaínas para la próxima temporada JUAN PABLO MARTÍN Bilbao Martes, 28 mayo 2019, 13:32

El Lointek Gernika sigue apostando por las jugadoras nacionales con estatus para su proyecto de cara a la próxima temporada. A las altas de la base Gabi Ocete y la pívot Nogaye Lo, se suma ahora la alero internacional Belén Arrojo. Elegancia, verticalidad, trabajo defensivo y capacidad reboteadora, son algunas de las características que definen a la granadina de 188 centímetros. Formada en el club Siglo XXI, fue la líder de la generación del 95, una de la que más éxitos ha dado a las selecciones españolas de formación, y de las pocas que no optó por continuar su formación con una aventura universitaria en Estados Unidos.

Arrojo se ha hecho una carrera en la Liga Femenina. Comenzó en el Burgos, para comenzar a despuntar en Mann Filter de Zaragoza. Ganó solidez en sus dos temporadas en el Cadí La Seu catalán y lideró al Sant Adriá en su primer año en la máxima categoría del baloncesto. En el conjunto barcelonés promedió 11,2 puntos y 5,4 rebotes. Esos números fueron un pasaporte para llegar al todopoderoso Perfumerías Avenida donde la exigencia de una plantilla de muchos quilates la relegaron a un papel menos relevante. Sin embargo, aprovechó los 18 minutos que tuvo de media para aportar 4,6 puntos y 1,8 rebotes. A sus 24 años, cuenta con una importante carrera a sus espaldas que incluye 20 internacionalidades y un bronce en el Mundial de Tenerife.

Recuperar protagonismo

Volver a recuperar protagonismo en la cancha y ser una jugadora importante, es lo que ha llevado a la andaluza a cambiar de aires y recalar en conjunto vizcaíno. «Veo Gernika como una oportunidad para volver a sentirme importante en la pista y seguir creciendo como jugadora. El club no para de crecer, lleva años haciendo un gran trabajo, y cuando supe que Mario López quería contar conmigo no me lo pensé dos veces. Además, jugar la EuroCup es una gran motivación personal», destacó.

A la hora de establecer objetivos de cara a la próxima campaña, la alero es cauta porque todavía el equipo se encuentra en plena fase de construcción. «Primero creo que se debe crear un buen grupo humano entre todas, y a partir de ahí trabajar como locas porque la Liga Día cada vez es más competitiva y nadie nos va a regalar nada», concluye.