El Lointek paga caro el esfuerzo europeo

Cuatro partidos en el estrecho margen de siete días con viajes a Salamanca y Bulgaria es una carga difícil de sobrellevar, a la que suma ... una rotación corta debido a las lesiones de algunas jugadoras importantes como Ángela Salvadores y Masa Jankovic. El Lointek Gernika pagó ese esfuerzo este domingo ante Cadi La Seu en Maloste con una derrota dolorosa que permite a las catalanes igualar con las granate en una clasificación comprimida al máximo.

Las foráneas, que suman tres victorias en las cuatro últimas jornadas, dejaron claro desde el salto inicial que su plan de acción era imprimir un ritmo vertiginoso al choque para intentar que el rival pagara el esfuerzo de los dos encuentros de la EuroCup disputados entre semana. Las forales aguantaron el envite en los dos primeros cuartos en los que predominó la igualdad. Ninguno de los dos conjuntos lograba abrir una brecha superior a los cinco puntos.

Lointek Gernika Matarranz (5), Olaeta(14), Westerik (5), Brown (9), Bessoir(12) (cinco inicial), Esther Castedo (13), Masa Jankovic (0), Sara Krnjic (0), Polleros (5), Iturrioz (0), Zubiaga (0) 63 - 75 Cadi La Seu Gervasini (7), Gonzales (21), Palma (5), Hollingshed (8), Niare (3) (cinco inicial), Raventos (5), Mata (7), Werth (4), Aguilar (3), Morales (0), Ridard (12). Parciales: (18-22), (22-14), 40-36 al descanso. (9-26), (14-13), 63-75 al final del encuentro.

Árbitros: Rodrigo Palanca. María de los Ángeles García e Israel Chacón.

Los cuatro puntos de ventaja a favor de las visitantes (18-22) al término del primer acto encontraron pronta respuesta por parte del Lointek, que con un 6-0 al reanudarse en juego parecía dar un paso al frente. Ane Olaeta con 11 puntos, con tres de seis en el triple, tiraba del carro junto a Emily Bessoir y las de Lucas Fernández se marchaban a los vestuarios por delante en el electrónico (40-36), aunque con la sensación de que tendrían que picar piedra para sacar el duelo adelante.

Los números hasta ese momento certificaban la igualdad vivida sobre la cancha –31% en el triple para las gernikarras por un 33% de las catalanas, 15 rebotes frente a 16 y seis pérdidas para ambas escuadras–. El arranque del segundo tiempo fue esperanzador para un Lointek Gernika que apretó más en defensa. Esa labor atrás y un 5-0 de salida, con triple incluido de Castedo, permitió a las anfitrionas abrir una brecha de nueve puntos que parecía el preludio del despegue. Pero hasta ahí llegó la gasolina en el depósito de las de Lucas Fernández.

Un triple de Gervasini y un dos más uno de Mata por parte del Cadi La Seu fue el preludió de un demoledor 0-13 que permitió a las catalanas pasar del 45-36 en contra a colocarse cuatro arriba (45-49). Los plomos se habían fundido en el bando del Lointek. Era un querer y no poder. Claros lanzamientos exteriores que no entraban, errores inexplicables bajo el aro, pérdidas fruto de la precipitación y del cansancio acumulado... Y las de Lleida no perdonaron con demoledor 9-26 en ese tercer acto que les situaba trece arriba a falta de diez minutos por disputarse.

El Lointek, pese a que el encuentro se había puesto muy cuesta arriba y seguía negado de cara al aro –31% en tiros de campo al final de choque con un pobre 9 de 34 desde la línea mágica–, no bajó los brazos. Sin embargo, su desacierto, fruto en gran medida del cansancio acumulado por la carga de partidos, y el hecho de encontrarse con un rival muy sólido que de la mano de Gonzales, Ridard y Aguilar manejó bien el partido, hicieron inviable cualquier reacción.

El Lointek deberá hacer borrón y cuenta nueva cuanto antes porque el calendario no da tregua y en la doble cita liguera de la próxima semana se medirá a dos rivales directos, además como visitante. Las gernikarras viajarán el miércoles a Estepona para enfrentarse al Ingeniería Ambiental CAB a partir de las 19.30 horas, mientras que el domingo (18.00) visitarán Galicia para medirse al Baxi Ferrol.