El Lointek paga caro el esfuerzo europeo

Las de Gernika, que han disputado cuatro partidos en siete días, sucumben ante el Cadi La Seu en Maloste tras encajar un 9-26 en el tercer cuarto

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

Cuatro partidos en el estrecho margen de siete días con viajes a Salamanca y Bulgaria es una carga difícil de sobrellevar, a la que suma ... una rotación corta debido a las lesiones de algunas jugadoras importantes como Ángela Salvadores y Masa Jankovic. El Lointek Gernika pagó ese esfuerzo este domingo ante Cadi La Seu en Maloste con una derrota dolorosa que permite a las catalanes igualar con las granate en una clasificación comprimida al máximo.

