El Lointek Gernika se vuelve a atragantar Gestiona mal otra vez un final apretado y sufre su primera derrota en Maloste en la liga ante un Jairis más coral

Juan Pablo Martín Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:06

Les sucedió en la EuroCup Women frente a las húngaras del Pecs y este viernes en liga contra el Hozono Global Jairis. Al Lointek Gernika se le comienzan a atragantar los finales apretados. Como consecuencia de ello, sufrió su primera derrota en Maloste en la competición doméstica frente a un rival directo en su pelea por estar en la Copa. A las granate les faltó frescura ante una actuación más coral de las de Alcantarilla que les adelantan en la clasificación. Las visitantes agradecieron la aportación de un banquillo algo más largo que resultó decisiva.

El parón por las ventanas de las selecciones les servirá para digerir los dos encuentros que se les han escapado de forma consecutiva de casa, y para recuperar fuerzas después de afrontar cuatro encuentros en doce días. También puede ayudar en la recuperación de una jugadora como Salvadores a la que se comienza echar en falta.

Lointek Gernika Olaeta (13), Westerik (6), Jankovic (19), Bessori (11), Adams (13) –cinco inicial– Matarranz (5), Krnjic, Castedo (5), Polleros (2). 74 - 78 Hozono Global Jairis Alarcón (5), Ayuso (16), López Sénéchal (9), Massey (14), Walker (8) –cinco inicial– Prieto (9), Mataix (5), Cvitkovic (2), Vonleh (10). Parciales: 21-19, 16-23 (37-42), 17-15 (54-57), 20-21 (74-78).

Árbitros: Ibáñez García, Martínez Prada y Piñeiro Amondaray. Eliminaron a Vonleh.

El choque conllevaba una gran exigencia por la calidad que atesora un rival que llegaba herido después de caer en su feudo la jornada anterior. Y las entrenadas por Bernat Canut no son de las que realizan muchas concesiones. Las vizcaínas estuvieron en la pelea hasta el final, pero se mostraron demasiado inestables.

Arrancaron mejor y se movieron bien en un cuarto inicial en el que supieron sacar ventajas en el poste bajo y jugar a un ritmo alto. El control del rebote les facilitó llegar a los últimos dos minutos con una ventaja de siete puntos, pero las murcianas tuvieron recursos de última hora para dejar el partido en un pañuelo. El segundo acto comenzó torcido para las entrenadas por Lucas Fernández. Encajaron un parcial de 0-7 que obligó al técnico a parar el choque en apenas dos minutos. Surtió efecto porque Westerik sacó ventajas bajo el aro y el equipo estuvo algo más centrado. Pero faltó constancia frente a un rival con las ideas más claras y mayor acierto que les volvió asestar otro golpe de 0-9 después de que el Lointek Gernika estuviera varios minutos sin anotar. Volvieron a levantar la cabeza a base de garra para retirarse al descanso cinco abajo.

Soluciones individuales

Tras el paso por los vestuarios el encuentro se mantuvo igual de cerrado. Contribuyeron a ello que los triples de las gernikarras no quisieran entrar, que se dependiera demasiado de una gran Jankovic y que el Hozono Global Jairis no bajara sus prestaciones. Tocó aguantar en el último acto en el que las soluciones que se encontraron fueron más individuales que colectivas. A pesar llegaron vivas a las postrimerías.

A falta de poco más de minuto y medio para el final, sin embargo, las murcianas encadenaron un par de buenos ataques, y al Lointek Gernika se le agotaron las fuerzas y las ideas, y con las prisas sus triples no tocaron ni el aro.