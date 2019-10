El Lointek Gernika vuelve a sonreír Suma su tercer triunfo en la Liga Endesa tras rentabilizar su juego interior en su visita aun Bembibre ansioso JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 13 octubre 2019, 22:28

El tropezón de entre semana no fue a más. El Lointek Gernika volvió ayer a sonreír tras su victoria a domicilio frente al Embutidos Pajariel Bembibre que le mantiene en la parte alta de la tabla y alivia preocupaciones de cara al arranque europeo dentro de cuatro días. Las dirigidas por Mario López consiguieron rentabilizar su juego interior frente a un conjunto leonés que demostró porqué ocupa la última plaza de la clasificación. Se volvió sufrir porque el equipo todavía no consigue la consistencia necesaria para mantener su línea durante todo el encuentro, pero esta vez se tuvieron más recursos para salir del atasco. Los porcentajes de tiro desde la larga distancia siguen siendo otra cuenta pendiente, pero se cerró bien el rebote frente a un conjunto rival que tampoco estuvo acertado en el lanzamiento y al que penalizaron demasiado sus pérdidas.

El Bembibre Arena dejó de ser una cancha indigesta para las de la villa foral. Tras un inicio un poco espeso por ambas partes, las vizcaínas comenzaron a poner las bases de su victoria. La defensa en zona de las del Bierzo tampoco les generó tantos problemas porque se consiguió penetrar y las jugadoras altas estuvieron acertadas en el poste bajo. Milic tiró de calidad, mientras que Arrojo también superó a su par en el uno contra uno. A mitad de cuarto la ventaja en el luminoso era de siete puntos, pero las faltas cometidas provocaron que las dirigidas por Pepe Vázquez siguieran enganchadas al partido desde el tiro libre. Un parcial de 1-5 en los últimos compases permitió a las granates -ayer de blanco- cerrar el cuarto con un balance positivo.

60 Bembibre Embutidos Pajariel Bembibre: Quirante (3), Salas (23), Nauwelaers (12), Llorente (5), Ajemba (14) -cinco incial-, Butina (8), Manning. 75 Lointek Lointek Gernika: Ocete (7), Dietrick (7), Arrojo (16), Milic (15), Lo (4) -cinco inicial- Wojta (15), Díez (3), Roundtree (3), Arzitimuño (5), Mazionyte. Parciales 13-19, 14-18 (27-37), 20-20 (47-57), 13-18 (60-75) Árbitros Uruñuela Uruñuela, Carpallo Miguélez y Hurtado Almansa. Sin eliminadas. Incidencias Buen entrada en el Bembibre Arena.

El arranque del segundo acto también fue bueno y obligó al entrenador local a pedir un par de tiempos muertos para ajustar a su equipo antes de que transcurrieran cinco minutos de juego. La ansiedad en el tiro de sus jugadoras fue evidente, mientras que el Lointek Gernika mantuvo su solidez y logró varias acciones de dos más uno que elevaron su diferencia a los quince puntos. Pero la salida a pista de Conde y sus buenas acciones bajo el aro, unido a las malas decisiones en ataque de las visitantes provocaron que al descanso se quedara en diez.

A seis

El paso por los vestuarios sentó bien a las gernikarras que comenzaron enchufadas y tuvieron la oportunidad de romper el choque definitivamente pero no lo consiguieron. Las buenas acciones de Wojta y Milic en los primeros instantes, sin embargo, quedaron en nada porque el Bembibre incrementó su agresividad en defensa y Salas se encargó de la anotación. Así, a falta de poco más de tres minutos para la conclusión del tercer cuarto las castellano-leonesas consiguieron colocarse a seis y obligó a Mario López a parar el choque.

La sangría no fue a mayores porque salió a relucir la calidad de las jugadoras gernikarras que lograron salir del bache a tiempo. El último acto comenzó con un intercambio de canastas en el que las de la villa foral estuvieron cómodas. Ocete tomó el protagonismo para marcar los tiempos del encuentro y mantener la estabilidad de las suyas una vez que el Bembibre consiguió rebajar la desventaja de diez. Quedaban ocho minutos para la conclusión, pero esta vez se gestionó mucho mejor el choque para que no ocurriera lo del miércoles pasado en Maloste. Arrojo percutió bien en la zona y no hubo problemas para asegurar la tercera victoria.