El Lointek Gernika tropieza en la misma piedra Las granate pelean hasta el final pero no pueden parar a una decisiva Reisingerova que prácticamente da la primera plaza del grupo a las húngaras

Juan Pablo Martín Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:35 Comenta Compartir

No pudo ser. El Lointek Gernika tropezó este miércoles en la misma piedra y cayó frente al NKA Universitas Pecs en Maloste. Las vizcaínas pelearon hasta el final, pero fueron incapaces de parar a Reisingerova –23 puntos, 9 rebotes y 23 de valoración– que, al igual que en Lauber Dezsö Sport Hall, fue la encargada de recibir los balones en los momentos decisivos y marcó las diferencias. Con esta derrota, las húngaras prácticamente aseguran la primera plaza de su grupo. Les queda un único encuentro en casa frente a las portuguesas, el rival más débil del grupo, a las que ya ganaron de 59 puntos a domicilio.

A las vizcaínas les tocará pelear por la segunda plaza con el conjunto israelí del Elitzur Ramla en Maloste, donde está previsto que se disputen los dos encuentros tras el parón de las ventanas de selecciones –el 25 y el 27 de noviembre–, siempre y cuando la junta directiva del club de la villa foral decidida jugarlos.

Lointek Gernika Matarranz (6), Olaeta (9), Westerik (6), Jankovic (5), Bessoir (12) –cinco inicial- Krnjic (4), Castedo (9); Polleros (5), Adams (7). 63 - 66 NKA Universitas Pecs Varga (9), Studer (7), Torok (14), Toth (4), Reisingerova (23) -cinco inicial- Ratkai (7), Olawuyi, Dul (2). Parciales: 7-22, 23-16 (30-38), 20-9, 13-19 (63-66).

Árbitros: Halane (LUX), Rotter (ALE), Innal (ALE). Eliminaron a Jankovic.

Visto el encuentro de ida, se anunciaba un desafío emocionante y al duelo no le faltó ese ingrediente. La permisividad arbitral que en esta competición pone el listón bastante bajo complicó las cosas a las anfitrionas, sobre todo en el primer cuarto en el que les costó entender que necesitaban igualar la misma ambición que ponían sus rivales para poder plantarles cara.

Les costó hacerlo y pagaron las consecuencias. La agresividad de las foráneas les hizo entrar en el choque mucho más puestas y complicar la existencia a las vizcaínas. Con las ideas mucho más claras y un baloncesto en el que combinaron el desborde y una defensa aguerrida provocaron que las gernikarras tan solo pudieran anotar siete puntos porque no estuvieron nada cómodas en ataque y su triples brillaron por su ausencia.

Había tiempo para enmendar la situación a pesar de ir 15 puntos abajo, y las granates se pusieron a ello a partir del segundo acto en el que el conjunto dirigido por Lucas Fernández comenzó a recuperar la compostura y fue más reconocible sobre la cancha. Castedo encestó el primer tiro desde la larga distancia en el primer ataque, que contribuyó al parcial de 10-2 que les endosaron a las húngaras para colorase a siete puntos.

Reacción

Sin embargo, no gestionaron bien los momentos de ansiedad al ver que el NKA Universitas Pecs reaccionaba con un par de triples de Reisingerova, que también tiene buena mano desde lejos. El Lointek Gernika incrementó la presión en la salida de balón para que sus rivales sintieran su aliento desde el primer instante, y con tres jugadoras de más envergadura en la cancha consiguió cerrar mejor el rebote, pero tuvieron problemas para parar el bloqueo y continuación. Sus mejores minutos finales hicieron que se retiraran al descanso por debajo de los diez puntos y mandaran un aviso de que todavía había batalla.

Y la hubo. El paso por vestuarios sentó bien a las granate que saltaron a la cancha con dos bases y encontraron la fórmula para descoser la defensa húngara con un mayor acierto y verticalidad. Volvieron a parar los primeros ataques de sus rivales y a falta de seis minutos para la conclusión empataron el encuentro tras un parcial de 9-2. Los porcentajes de las entrenadas por Zeljko Dokic bajaron, pero el duelo se mantuvo en un pañuelo con los dos equipos jugando de tú a tú al rival.

Así se llegó al último dramático acto en el que el Pecs volvió a resurgir y neutralizó rápido los cinco puntos de ventaja con los que el Lointek Gernika abrió el cuarto. Las diferencias fueron mínimas para uno y otro lado, y Reisingerova comenzó a marcar el territorio con un par de canastas determinantes que pusieron por delante a las húngaras a falta de 38 segundos para el final. Un triple de Bessoir puso el empate a 63, pero Studer dio la réplica a falta de 14 segundos, que las de Maloste no consiguieron gestionar de forma adecuada.