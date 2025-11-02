El Lointek Gernika sigue intratable en Maloste. Este domingo ha sumado su tercera victoria consecutiva en la competición doméstica, lo que le permite mantenerse en ... la parte alta de la clasificación. Las granate se han impuesto al Joventut, un rival directo en sus aspiraciones a entrar en la Copa, gracias a otra actuación coral. Las vizcaínas están cada vez más compenetradas y han conseguido maniatar a sus rivales cuando las catalanas han apretado en busca de la reacción.

El encuentro ha comenzado algo espeso en ataque por parte de ambas escuadras. Las locales han necesitado casi dos minutos para que un triple de Olaeta les diera la primera ventaja. Sin embargo, han conseguido asentarse a base de una buena defensa y de cerrar bien el rebote, para correr y mantenerse por delante en el luminoso. Las entrenadas por Jordi Vizcaíno han percutido en la pintura y han conseguido agarrarse al partido.

Lointek Gernika Olaeta (11), Westerik (6), Jankovic (12), Bessoir (17), Adams (13) -cinco inicial- Matarranz (4), Krnjic (4), Castedo (8), Polleros (5). 80 - 64 Joventur Ramette (4), Piera (1), Dembele (9), Sivka (4), Ebo (8) -cinco inicial- Vennema (2), Santibáñez (9), Lamana (7), Howard (14), Brewer (6), Cotano. Parciales: 20-15, 25-17 (45-32), 15-20 (60-52), 20-12 (80-64).

Árbitros: Quintas Álvarez, Zamora Rodríguez y Gallego Rodríguez. Sin eliminadas.

En el segundo acto, el Lointek Gernika ha logrado poner el ritmo que a ellas les interesaba. Lucas Fernández ha optado por poner más centímetros en el parqué y su estrategia le ha salido bien. Han obtenido ventajas en el juego interior y han conseguido despegarse en el luminoso con un juego fluido que ha logrado superar la mayor agresividad de las catalanas atrás. A falta de un minuto y medio para el descanso, la ventaja de las gernikarras se ha ido hasta los 19 puntos (44-25) tras un parcial de 24-10, pero no han conseguido mantener la regularidad y la diferencia ha bajado a los trece.

Tras el paso por los vestuarios, las catalanas han dado un paso al frente conscientes de que necesitaban incomodar a las anfitrionas, que no han regresado bien al choque. Tres minutos sin anotar han provocado que las catalanas, más inspiradas en ataque, bajaran la desventaja de forma progresiva hasta los cuatro puntos con un parcial de 3-12. El técnico local ha tenido que parar el partido para tratar de cortar la racha y sus jugadoras han reaccionado a la perfección.

Han entrado al último cuarto ocho puntos a favor y han sabido gestionar bien los últimos diez minutos. El trabajo a destajo de Adams, tanto en defensa como en ataque, ha dado resultado, y un triple de Olaeta en el mejor momento ha vuelto a llevar la diferencia por encima de los diez puntos a falta de seis minutos para la conclusión. A partir de entonces, aunque han concedido alguna opción a sus rivales, han tenido paciencia y han sabido cerrar el enfrentamiento sin apuros.