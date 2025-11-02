El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Adams penetra sin oposición a canasta. Maika Salguero

El Lointek Gernika sigue intratable en Maloste

Tercera victoria consecutiva de las granate en la competición doméstica

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:21

Comenta

El Lointek Gernika sigue intratable en Maloste. Este domingo ha sumado su tercera victoria consecutiva en la competición doméstica, lo que le permite mantenerse en ... la parte alta de la clasificación. Las granate se han impuesto al Joventut, un rival directo en sus aspiraciones a entrar en la Copa, gracias a otra actuación coral. Las vizcaínas están cada vez más compenetradas y han conseguido maniatar a sus rivales cuando las catalanas han apretado en busca de la reacción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

