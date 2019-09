Euskal Kopa El Lointek Gernika reacciona a tiempo Wojta supera a Lara González y la ayuda de Kraker para meter un balón a una compañera. / MAIKA SALGUERO Jugará su sexta final de la Euskal Kopa tras remontar diez puntos en el último cuarto de hora a un IDK Gipuzkoa que pagó caro su banquillo más corto JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 20 septiembre 2019, 23:48

No era el día para perder. Aunque tuvo que sudar tinta, el Lointek Gernika sacó adelante la semifinal contra el IDK Gipuzkoa y jugará su sexta final de la Euskal Kopa. Las de Mario López volverán a medirse por tercera vez seguida al Rpk Araski en el polideportivo de Landako por el primer título de la temporada. Esta vez, no como las dos anteriores, quieren llevarse la copa para la villa foral.

Tendrán un día de descanso para recuperarse de la paliza que se dieron este viernes para conseguir el billete. Un ordenado IDK Gipuzkoa les puso las cosas muy complicadas. Las vizcaínas tuvieron que remontar diez puntos en el último cuarto de hora. No fue el partido redondo, pero los rivales cada vez están más compactos de cara al inicio liguero y las dificultades se incrementan con respecto a los anteriores encuentros de pretemporada. Sin embargo consiguieron madurar a un conjunto rival con un banquillo más corto. Los pilares del Lointek aparecieron en el momento justo para que el gesto de preocupación de los aficionados cambiara y terminarán por premiar un triunfo muy trabajado.

61 Lointek Gernika Ocete (7), Wojta (13), Arrojo (10), Roundtree (4), Milic (14) –cinco inicial– Nogaye Lo (6), Bergara, Díez, Molina (7), Mazionyte. 56 IDK Gipuzkoa Kraker (12), González (4), García (11), Edwards (19), Sarr (6) –cinco inicial– Aleksic, Nistrom (4) parciales 18-17, 13-18 (31-35), 15-13 (46-48), 15-8 (61-56) árbitros García González, Bravo y Gómez. Sin eliminadas. incidencias Cerca de media entrada en el polideportivo Landako de Durango.

Vistos los derbis de anteriores ocasiones el choque se antojaba reñido y lo fue desde los primeros compases. El Gernika comenzó fuerte y percutiendo en la pintura con Roundtree y Milic. Pero las guipuzcoanas respondieron de inmediato con una Edwards muy inspirada que supo encontrar huecos y fue un dolor de cabeza para las de Mario López. El técnico de las vizcaínas quería mantener la intensidad y apostó por dar minutos a la segunda unidad que completó con Arrojo. Fue la granadina la que mantuvo a las suyas en el choque con su acierto. La zona propuesta por Azu Muruza daba muchos problemas a las vizcaínas, lo que mantuvo en el partido a las guipuzconas. Un triple de García en los últimos segundos les permitió cerrar el primer cuarto un punto abajo.

El segundo cuarto mantuvo la misma tónica. Ambos equipos se mostraban férreos en defensa. Tres buenas acciones de Milic, Wojta y Ocete propiciaron que la ventaja de las gernikarras se fuera hasta los cinco puntos. No hubo, sin embargo, forma de que la ampliaran porque Kraker se unió a la faceta anotadora del IDK Gipuzkoa. A falta de cinco minutos para el descanso el marcador volvió a lucir otro empate. Tocaba ponerse el mono de trabajo porque nadie cedía un ápice y era necesario madurar al rival. El Lointek Gernika iba a rachas y no estuvo tan fino en defensa como en otras ocasiones.

Ponerse las pilas

La situación se complicó en el inicio de la segunda mitad porque el punto de mira de las gernikarras no estuvo afinado. Las guipuzcoanas estaban más finas y no sólo el quinteto titular hacía puntos. El marcador reflejó un preocupante 35-45 a falta de cinco minutos para la conclusión del tercer acto. No cundió el pánico, aunque las vizcaínas tuvieron que aumentar la intensidad defensiva y mejorar los porcentajes de anotación. Wojta fue el mejor ejemplo. La estadounidense se convirtió en una de las claves para que el Lointek cerrara el acto con solo dos puntos de desventaja.

El último cuarto pesó bastante más en las dirigidas por Azu Muguruza que en las 'locales'. Las guipuzcoanas solo sumaron 8 puntos, lo cual es muy significativo. El cansancio hizo mella, los tiros no entraron y las pérdidas aumentaron. Las de Mario López estuvieron mejor. La conexión Wojta-Milic funcionó y un triple de Ocete puso la puntilla.