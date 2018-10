El Lointek Gernika tiene Europa a tiro MAIKA SALGUERO Suma un contundente triunfo frente al Namur belga en la ida de la previa continental tras un duelo muy sólido que puso Maloste en pie JUAN PABLO MARTÍN Lunes, 8 octubre 2018, 23:53

Después de una pretemporada con más de una duda, todas se disiparon de repente. Fue llegar la hora de la verdad y el Lointek Gernika se puso el mono de trabajo para lograr una victoria contundente en la ida de la previa de la EuroCup Women frente al Namur Capitale en Maloste. Las vizcaínas demostraron que quieren estar en la competición continental por segunda temporada consecutiva. La experiencia del año pasado se les quedó corta y con el equipo que se ha formado en esta ocasión puede haber para más. Sobre todo si juegan como ayer. Porque todo el grupo dejó presente la implicación existente y las belgas pagaron los platos rotos. El conjunto dirigido por Philip Mestdagh todavía está bastante verde para estas alturas de la campaña. A pesar de tener bastante más experiencia continental que las vizcaínas, se llevaron un marcador en contra que pocas veces hubieran imaginado, porque su defensa no funcionó.

92 Lointek Lointek Gernika Bizkaia: Vanderwal (16), Dietrick (8), Díez (3), Roundtree (12), Berezhynska (16) –cinco inicial– Molina (7), Mazionyte (17), Pascua (2), Arzitimuño (11) 50 Namur Basket Namur Capitale: Jones (17), Bestagno (4), Hendrickx (2), Horobets (11), Butler (6) –cinco inicial– Da Silva (4), Metsdag (6), Geldof, De Leyn Parciales 18-6, 18-12 (36-18), 28-9 (64-27), 26-23 (90-50) Árbitros Coleho (POR), Giovanneti (ITA), Ortis (FRA). Sin eliminadas. Incidencias 800 espectadores en Maloste.

Mario López se vio obligado a dejar fuera a Gwathmey por problemas con la documentación federativa, pero en esta ocasión sus compañeras se encargaron de que no se le echara mucho en falta. Desde los primeros compases se vio a un conjunto gernikarra con las ideas bastantes más claras que sus rivales. Su defensa fue sólida y pegajosa, mientras que en ataque encontraron la fórmula de superar el muro belga con penetraciones y una buena selección de tiro. La efectividad hizo el resto. Las belgas, por su parte, vivieron un calvario porque no les salió casi nada. En la pintura no pudieron con la propuesta de las anfitrionas, y desde la media y la larga distancia la mayoría de lanzamientos fueron agua. Consumieron casi la mitad del primer cuarto con los dos únicos puntos que abrieron el partido y lo finalizaron con seis.

En el segundo acto, el Lointek Gernika mantuvo las constantes conscientes de que podía asestar una buena dentellada a sus rivales. Un parcial de 7-0 para arrancar les permitió rondar la veintena de puntos de ventaja por la solidez a la hora de controlar el ataque del Namur. La velocidad de Roundtree, en el puesto de tres, también permitió desahogar el juego de las vizcaínas, mientras que a la temida base Jones se le hizo de noche en más de una tentativa de penetración porque no encontró hueco. El Namur jugaba con prisa, mientras que las gernikarras tenían la situación controlada y donde querían. Aunque los porcentajes de tiro desde la larga distancia no eran los deseados, se compensaban con el acierto debajo del aro. La ventaja se amplió y las sensaciones siguieron siendo buenas al descanso.

La puntilla

La puntilla prácticamente llegó en el tercer cuarto. El triple de Metsdagh tuvo una rápida réplica por parte de las vizcaínas que les endosaron un parcial de 10-0. La diferencia en el luminoso superaba la veintena de puntos. Pero querían más. Dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada en Maloste era posible y no bajaron la guardia en ningún momento. El Lointek Gernika tuvo una velocidad más que sus rivales y supieron aprovecharla a la perfección. Y todas las jugadoras se repartieron el protagonismo. Mazionyte elevó la ventaja a la treintena de puntos, mientras que las belgas seguían sin encontrar las sensaciones que pudieran parar la sangría. Estuvieron desbordadas.

En el último acto la fiesta siguió del lado de las de Mario López. El Namur reaccionó tímidamente por momentos, pero enseguida comprobó que las anfritrionas no estaban para conceder nada. Berezhynska volvió a percutir en la zona belga hasta que la ventaja se fue hasta los cuarenta. Todo salió redondo y Maloste terminó en pie rendido a sus jugadoras. Ya solo queda que el jueves reafirmen la clasificación.