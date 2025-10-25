El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Castedo tantea un tiro a canasta ante la mirada de Jankovic EC

El Lointek Gernika cae en Lugo tras un final ajustado

Las gernikarras, lideradas por Jankovic, ceden en un final apretado tras un gran segundo cuarto

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:05

El Lointek Gernika no pudo prolongar su buen momento y cayó este sábado en Lugo ante el Durán Maquinaria Ensino (85-83) en un encuentro muy disputado, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Femenina Endesa. Las gernikarras, que llegaban con buenas sensaciones tras su brillante victoria en Maloste ante el Casademont, sufrieron su segunda derrota de la temporada en Liga en un duelo que se decidió en los últimos segundos.

El partido comenzó con un Ensino más entonado, que impuso su ritmo y aprovechó mejor sus ataques para llevarse el primer cuarto (27-24). El conjunto bizkaino reaccionó con fuerza en el segundo parcial: lideradas por una inspirada Jankovic, autora de 22 puntos y máxima anotadora del encuentro, y con el acierto exterior de Emily Bessoir (18), las vizcaínas firmaron un brillante segundo cuarto con un parcial de 19-31 que les permitió marcharse al descanso con ventaja (46-55).

Ensino

Florez (17), Garfella (5), Giomi (18), Hernández  (3) , Tate (8) –cinco inicial– Fequiere (10), Haidara (13), Orsili (6), Van Schaik (5).

85

-

83

Lointek Gernika

Olaeta (6), Westerik (6), Jankovic (22), Brown (1), Bessoir (18) –cinco inicial– Matarranz (6), Castedo (12), Krnjic (2), Polleros, Zubiaga (xx).

  • Parciales 27-24, 19-31 (46-55), 20-10 (66-65), 19-18 (85-83).

  • Incidencias Pazo dos Deportes (Lugo). Cuarta jornada de Liga Femenina.

Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el Lointek se atascó. El Ensino ajustó su defensa y encontró mejores sensaciones en ataque, volteando el marcador con un tercer cuarto favorable (20-10). El duelo entró igualado en el tramo final, con alternancias constantes y máxima tensión. A falta de pocos segundos, el conjunto lucense aprovechó mejor sus opciones y logró un +4 que terminaría siendo un +3 en el resultado final.

Sin recompensa

El Lointek lo intentó hasta el final, pero el esfuerzo no fue suficiente. Pese a la derrota, el segundo cuarto de las gernikarras dejó buenas sensaciones antes del importante compromiso europeo del próximo miércoles, cuando viajarán a Portugal para medirse a Uniao Sportiva en su tercer encuentro de la liguilla de la en la EuroCup Women, buscando mejorar su situación en la competición tras una victoria y una derrota.

Con este tropiezo, el Lointek Gernika se mantiene en la zona noble de la tabla, aunque ve frenada su buena racha. El equipo deberá recuperar su mejor versión para seguir consolidándose entre los aspirantes a las posiciones de arriba de la Liga Femenina Endesa.

