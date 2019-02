Copa de la Reina El Lointek ante el reto de la Copa más exigente La plantilla del Lointek Gernika está confiada en ganar el primer partido y alcanzar como mínimo las semifinales. / MAIKA SALGUERO El cuadro vizcaíno afronta el torneo de Vitoria que arranca mañana consciente de la dificultad, pero con ganas de dejar huella JUAN PABLO MARTÍN Miércoles, 27 febrero 2019, 01:31

Quedan dos días para que el Lointek Gernika se vista de largo en la Copa de la Reina frente al IDK en el polideportivo de Mendizorroza. Sus jugadoras ya están centradas en una competición que les ilusiona y en la que se sentirán arropadas por su afición.

Naiara Díez «No quiero imaginarme el apoyo que tendremos»

«Estamos con muchas ganas. Es una competición en la que puede haber muchas sorpresas y por eso es tan interesante. Se juega cerca de casa y nuestra afición va a estar ahí. Qué más se puede pedir. Hay muchísima ilusión. La de Girona fue muy especial por toda la gente que se movió hasta allí, por lo que no quiero imaginarme la que irá a Vitoria».

Lucila Pascua «Llegamos con muchísimas expectativas»

«Será la número 14. Me perdí dos porque en el equipo que estaba no se clasificó, y otra por jugar en el extranjero. Llegamos con muchísimas expectativas porque hemos hecho un trabajo excelente y estamos muy motivadas. A mis compañeras que han vivido pocas situaciones como esta les recomiendo que no se dejen llevar por las sensaciones porque muchas veces la ansiedad y las ganas te pueden llevar a cometer fallos. Hay que intentar canalizar los nervios para convertirlos en lucha y en ganas».

Itziar Ariztimuño «Será un torneo peleado, pero vamos a por todas»

«A pesar de los cambios que hemos tenido esta semana estamos con muchas ganas. Sabemos que será una competición muy peleada, pero vamos a ir a por todas. La plantilla está ilusionada porque es un torneo muy bonito que no se juega todos los años y queremos disfrutarla».

Margaret Roundtree «El equipo está entusiasmado»

«He jugado dos veces esta competición y siempre hay mucha ilusión en este tipo de torneos. El equipo está entusiasmado. Espero que nos salgan bien las cosas. IDK nos ganó en Liga pero aquel partido jugamos muy mal por lo que espero que no se vuelva repetir. Jugarla en Mendizorroza será especial porque he pasado algunos años en el Araski y voy a estar muy cómoda».

Rachael Banham «La incorporación de Williams será muy positiva»

«Nunca he jugado un torneo con este formato de tres encuentros consecutivos para alcanzar un título. Estoy entusiasmada. Estamos preparándonos al máximo para intentar golpear primero y conseguir la victoria que nos lleve a las semifinales. Para ello la incorporación de Williams será muy positiva. Las compañeras nos han hablado de que es una competición muy importante y sabemos que la afición va a estar detrás nuestro, por lo que estamos ilusionadas».

Rachael Vanderwal «El vestuario está con muy buenas sensaciones»

«Será mi segunda Copa. La primera la jugué con Ferrol. El vestuario está con muy buenas sensaciones, el ambiente es muy bueno y es muy ilusionante jugarla en Vitoria con nuestra afición detrás. Arrancamos con un derbi ante IDK que lo hace más interesante, será un partido difícil y una oportunidad más para superarlas. No hay margen de error, pero solo pensamos en ganar. Es una gran competición en la que todo el mundo quiere participar y muy importante. Tratamos de transmitírselo a las que no la han vivido nunca lo importante que es obtener la victoria, pero la repercusión mediática que tiene a ellas les hace ser más conscientes».

Valeria Berezhynska «Ante IDK será un duelo con tintes de revancha»

«No es muy inteligente jugar tres partidos seguidos para el cansancio de las jugadoras. Entiendo que es un choque más en una competición distinta y espero que nos salgan las cosas bien y podamos ganar en el primer encuentro para seguir adelante y que la afición esté contenta. Nos enfrentamos a un rival que ya nos ganó en la Liga por lo que es un encuentro que tiene tintes de revancha, no solo por la victoria sino porque espero que nosotras podamos hacer el baloncesto que estamos acostumbradas y no el partido que en diciembre jugamos contra ellas».

Kamile Nacickaite «Gané la Copa de Turquía con Fenerbahce y quiero repetir»

«Fue muy positivo para el equipo lograr la victoria la semana previa a la Copa en Ferrol, y el hecho de ser la MVP de la jornada es un impulso importante para mí. Cada vez estoy más cómoda con los automatismos que emplea el equipo. He jugado la Copa de Turquía, que tiene un sistema similar al de aquí, y la gané con Fenerbahce. Cuando el Lointek Gernika cayó a finales de diciembre contra el el IDK yo todavía no estaba en el equipo, pero espero hacerlo lo mejor posible para que podamos estar en semifinales».

Gintare Mazionyte «Hay que afrontarla con toda la intensidad posible»

«Jugué una Copa de Lituania y perdimos la final, y en Suecia el año pasado con un formato similar a este, por lo que no es nada nuevo para mí. No es fácil pero tendremos que afrontarlo con toda la intensidad posible. Está en nuestra mano por lo que todo puede ocurrir. Hay que ir al 100% desde el primer encuentro. La derrota ante IDK está olvidada. Jugamos un partido nuevo en un campo neutral y serán muy importantes los detalles».

Courtney Williams «Me han explicado la importancia del torneo»

«Las compañeras y el cuerpo técnico están ayudándome en la adaptación. Es mi tercera experiencia en Europa. Nunca había oído hablar antes de esta competición pero estoy muy emocionada porque las compañeras me han hablado del ambiente que se vive y de la importancia para la afición. Nunca he jugado un torneo de este tipo y no tengo referencias. Me siento bien, y me gusta la idea de juego del equipo».