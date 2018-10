Líderes para comenzar FEB El Lointek Gernika mantiene las sensaciones y logra un triunfo contundente (42-77) ante el Sant Adriá en el arranque de la Liga Dia JUAN PABLO MARTÍN Lunes, 15 octubre 2018, 01:44

La principal preocupación era cómo se iba a gestionar el tercer partido después de una semana tan ajetreada. Pero el Lointek Gernika demostró que el momento en el que se encuentra en la actualidad está por encima de cualquier contratiempo. Las vizcaínas llegaron rodadas al primer encuentro de la Liga Dia y son líderes por el abultado marcador a favor que consiguieron contra el Snatt's Femení Sant Adriá. Las de Mario López demostraron que el rodaje realizado en la previa de la competición continental ha sido bueno, tanto a la hora de ajustar sus piezas como desde el punto de vista psicológico. Ratificaron las sensaciones que se trajeron de Bélgica ante un rival que todavía necesita pasar por lo que han pasado las gernikarras para alcanzar su punto óptimo.

Gwathmey, que no había jugado en los dos encuentros anteriores, tenía que poner su granito de arena y lo hizo desde el principio para acabar como máxima anotadora de encuentro. La defensa volvió a mostrar su lado ambicioso y dejó sin argumentos a sus rivales, mientras que en ataque se realizaron buenas lecturas y se supieron sacar ventajas. El lanzamiento desde la media distancia dio rendimiento y queda por mejorar el porcentaje de tiros de tres, pero hay tiempo. Las catalanas no pudieron con la mayor disposición de las vizcaínas. Se obcecaron con los tiros lejanos porque en la pintura no lo vieron nada claro y no les entraron. Mario López apostó por la rotaciones para que el equipo no bajara la intensidad y tampoco hubiera problemas de combustible, y su juego prácticamente no se resintió.

El encuentro arrancó con alguna imprecisión por parte de ambas escuadras, pero en el momento que las de Mario López entraron en ebullición todo fue más sencillo. Gwathmey tomó las riendas en la anotación, pero el equipo estuvo muy sólido atrás y permitió las salidas rápidas. Controlado el rebote, el Lointek Gernika cerró el primer acto 12 puntos arriba.

Encarrilado

En el segundo, el Sant Adriá siguió atascado en ataque, mientras que las vizcaínas encontraron más huecos en su defensa. Penetraron bien, Rountree comenzó a ver el aro con más facilidad y se sumó a la aportación de la de Puerto Rico. El nivel defensivo siguió siendo muy alto y la ventaja con la que se retiraron al descanso alcanzó ya los 26 puntos.

Con el encuentro controlado por completo, la duda era si las gernikarras podrían mantener sus prestaciones tras la reanudación. Lo hicieron. Fue un cuarto más trabado en el que las catalanas se ajustaron mejor atrás y mostraron la agresividad que les caracteriza. Mario López pidió un tiempo muerto al comprobar que el arranque no había sido el deseado y el Lointek Gernika respondió bien al poder ofensivo de sus rivales.

En el último, las vizcaínas trataron de controlar más la situación con ataques más largos porque les bastaba para mantener la renta. El Sant Adriá insistió en el lanzamiento lejano como su única alternativa para tratar de recortar la diferencia pero siguieron sin entrar. Un par de triples de Molina y Roundtree volvieron a poner a las de Gernika por encima de la veintena y dieron el poso suficiente para poner la puntilla al choque.