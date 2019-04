«Hemos jugado uno de los peores partidos de la temporada» La afición respondió a la llamada del club y trató de reconfortar a su equipo tras la eliminación. / MAIKA SALGUERO El técnico del Gernika, Mario López, no quiso buscar excusas tras la eliminación de las semifinales de la Liga a manos del Valencia y calificó la campaña de «muy buena» JULEN ENSUNZA Gernika Miércoles, 17 abril 2019, 23:23

Los responsables del Lointek Gernika habían pedido el apoyo de la afición en la previa, y los aficionados de la villa foral respondieron en masa para convertir el pabellón de Maloste en una olla a presión. Sin embargo, no fue suficiente. El Valencia Basket no se amilanó y echó por tierra las ilusiones de la escuadra vizcaína de acceder a las semifinales Liga. Las anfitrionas no tuvieron su día y así lo reconoció el propio técnico, Mario López, al término del tercer y definitivo partido de la eliminatoria.

«Hemos jugado uno de nuestro peores partidos de la temporada», sentenció. Y es que la escuadra vizcaína se mostró muy desacertada en el lanzamiento y careció también de fluidez en la circulación de balón. «El equipo ha trabajado, pero sin demasiada cabeza y cuando un rival como el Valencia logra una renta de diez puntos no es muy complicado remontar», señaló López.

Las gernikarras, que salvo el 4-0 inicial siempre fueron a remolque en el marcador, no se rindieron sin embargo en ningún momento. «Los cambios a defensa en zona tampoco han surtido efecto y sus ataques terminaron en canasta», lamentó el preparador local que no quiso buscar excusas a la derrota, pero reconoció al final del choque que varias de sus jugadoras saltaron a la cancha mermadas «por un proceso febril y problemas físicos».

Pese a caer por segundo año consecutivo en cuartos de final, López no dudó en calificar la temporada como «muy buena». «Hemos llegado más lejos que la campaña anterior en Eurocup, además de acceder a semifinales de la Copa dela Reina y ofrecer un baloncesto atractivo hasta el mes de febrero», destacó. A partir de entonces, las bajas de algunas jugadoras clave en los esquemas del técnico han hecho que el Gernika pierda algo de fuelle. «Hemos pasado de ser la segunda mejor defensa hasta entonces a ser la séptima. Queda claro, por tanto, que nos ha perjudicado y hemos tenido problemas en el puesto de tres», destacó.

«Nuevo proyecto»

Tras bajar el telón de la temporada ahora toca mirar hacia el futuro. «Vamos a darnos un margen de tiempo para analizar bien las cosas, ver qué jugadoras continúan y empezar a planificar la próxima campaña, una vez de hablar con la directiva y el patrocinador principal», adelantó López. Lo que está claro es que «vamos a construir un nuevo proyecto».

Y en esa nueva plantilla no sabe todavía si estará María Lucila Pascua, una de las mas destacadas en el partido junto a la capitana Naiara Díez. «Estoy muy a gusto pero no sé lo que pasará», señaló la pívot rojilla, quien lamentó el «no haber podido ofrecer a la afición una victoria y el billete a semifinales».