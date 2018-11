Con hechuras de equipo grande

Ya sólo quedan tres franquicias invictas. Dos responden a los presupuestos más elevados de la Liga Dia, los que permiten varios cuerpos de teórica ventaja a Perfumerías Avenida y Spar Unifit Girona. La tercera tiene su dirección postal en el pabellón de Maloste y, aunque ha superado sus anteriores barreras económicas en la máxima categoría femenina, no está en la misma planta noble que sus competidoras. Ello no impide que el Gernika mantenga las hechuras de equipo grande, bueno, serio y con un oficio y fondo de armario que deben satisfacer las exigencias de Mario López. Aunque en el ADN del entrenador va siempre pedir y querer más, tiene ahora un elenco que le permite a su vez abrir el abanico táctico, cargar más sistemas, variantes y posibilidades en su pizarra.

Desde el máximo de los respetos, el Lointek no levanta la bota cuando ha hecho prisionero a un rival. Estaba fuera de toda duda la posibilidad de ampliar su inmaculada trayectoria liguera en Zamora, pero esas sensaciones siempre hay que demostrarlas sobre el parqué. En este caso, los posibles frenos podían llegar del aspecto físico tras el escaso descanso desde el miércoles europeo y del exceso de confianza si se daba el caso de que sus jugadoras se vieran netamente superiores. Fue, de hecho, un problema en el sprint ante el Györ húngaro al no saldar aquel duelo con un average similar al conquistado ayer en el pabellón Ángel Nieto. Esta vez no hubo bajadas de tensión y sólo aflojaron las vizcaínas en la última posesión que declinaron intentar convertir en puntos cuando había destrozado el luminoso.

40 Zamarat Quesos El Pastor Zamarat: Stanacev (5), Wagner (6), Quevedo (5), Lo Sylla (6) y Nelson (10) -equipo inicial-; López (3), Marcos (2), Seda (3). 73 Gernika Lointek Gernika Bizkaia: Vanderwal (11), Dietrick (10), Gwathmey (11), Roundtree (10) y Berezhynska (5) -equipo inicial-; Pascua (3), Ariztimuño (7), Díaz (5), Mazonyte (4), Molina (2), Christinaki (5). Parciales 11-15, 12-21 (23-36), 8-19 (31-55), 9-18 (40-73). Árbitros González Cuervo, Garvin, González Banderas. Incidencias Encuentro disputado en el pabellón Ángel Nieto de Zamora. El Gernika se mantiene invicto tras cinco jornadas, como el Perfumerías Avenida y Spar Uni Girona.

Para hacerlo basaron su juego en una disciplina defensiva que emergió como el primer mandamiento a cumplir en Zamora. La hiperactividad de manos y la agilidad de piernas fue limitando espacios, tranquilidad y confianza al Quesos El Pastor, y el dominio del rebote defensivo completaba la secuencia. Sin recurrir al triple, buscando el pase extra en busca de la mejor compañero, casi siempre cerca de la pintura, el Gernika fue poco a poco imponiendo su ley. Los ataques no rezuman puntería, pero el marcador le daba la razón en sus intenciones. 4-9 en cinco minutos, proyectado a 11-15 al final del acto. Las zamoranas sólo llegaron a anotar uno de sus primeros nueve tiros de campo y ese aviso de lo que les esperaba hizo mella en su fe.

No tardaron en sentirse claramente superadas, demolidas por una defensa que impidió que anotaran en cinco minutos (11-21) y sólo atinaron a mover su casillero por los libres de una antideportiva sancionada a Roundtree. La suerte ya estaba echada. El Gernika sólo permitió a las anfitrionas llegar a la docena mientras su fluidez crecía desde el dominio en el rebote y la capacidad de Dietrick para jugar en campo abierto, haciendo de la transición un arte. Lo mejor era que resultaba complejo, amén de injusto, destacar a nadie. En méritos, números y trabajo sobre el parqué había cinco clones, rotara con quien rotara Mario López. El único pero achacable, la falta de acierto desde la línea mágica, el aspecto discordante respecto a la jornada europea del miércoles.

Debut de Christinaki

Con trece puntos de renta en la casilla de salida de la segunda parte, un triple de Berezhynska parecía marcar un cambio, pero tuvo que esperar varios ataques el Lointek en percatarse de sus precipitaciones en el tiro. Con 29-41, Ariztimuño fue el elemento distorsionador, la jugadora que metió dos marchas más, hiperactiva atrás como siempre, rapiñando balones y diciendo a sus compañeras que había mucho margen de reacción. Parcial de 2-16 para cerrar el tercer cuarto (31-55) y un arranque en el siguiente con 0-10 en cuatro minutos que amplió las diferencias más allá de la treintena.

No había motivo para no plegar velas y el coach oxigenó al quinteto en pista para repartir esfuerzos y descansos. Así, tuvo una ocasión perfecta para que Christinaki debutará con el equipo pese a haber entrenado una sola sesión. Las dos primeras posesiones en las que participó, las clavó, con rectificado y robo y penetración. Se ha impregnado pronto de cómo se las gasta su nuevo equipo.