El Gernika sigue sin ser contundente Roundtree se hizo con el liderato en la pista para alivio de un Gernika irregular. / Carlos Gil Defiende su cuarto puesto final en Zaragoza ante un Mann-Filter al que desarmó pronto para después dejarle revivir y acabar complicándose la existencia JOSÉ MANUEL CORTIZAS Domingo, 7 abril 2019, 23:07

Instinto letal menguado, justeza de fuerzas, falta de carácter... desde fuera surgen varias explicaciones tópicas para dar formar a una actuación cíclica del Lointek Gernika en algunas de sus más recientes actuaciones. El comodín de los cambios en la plantilla está ya gastado de tanto ser reclamado. Además, se contradice porque al equipo de Mario López no le falta juego, capacidad para anotar y defender, o química entre sus integrantes. No chirrían sus ruedas cuando el partido pone a sus jugadores en la tesitura de mostrar su capacidad de dominio y control. Lo malo es que cuando se puede ir con relativa facilidad y rapidez al topar con una sobredosis de orgullo en el otro bando.

En Zaragoza ayer posiblemente no llegó a peligrar la muesca que necesitaban las de Maloste para confirmar el cuarto puesto final en la liga regular, necesario para acceder a las series por el título con el factor cancha favorable en el cruce de cuartos de final. Se conocía ya el rival, el Valencia, y también se daba por hecho que las taronja ganarían en esta jornada unificada a un Ferrol, ya descendido, al que no le da la memoria para reverdecer su último triunfo. Así que era igualmente necesario para las vizcaínas no afear su clasificación en el último impulso del sprint.

58 Mann-filter Flores (1), Brown (11), Knight (14), Pérez (9) y Gimeno (14) -equipo inicial-; Montoliú (5), Lahuerta, Urbaniak (2), Hersler (1). 63 Gernika Vanderwal (7), Williams (14), Naiara Díez, Roundtree (16) y Pascua -equipo inicial-; Banham (4), Mazionyte (1), Berezhynska (6), Nacickaite (15), Ariztimuño. PARCIALES 6-10, 12-20 (18-30), 22-21 (40-51), 18-12 (58-63). INCIDENCIAS Martínez Prada, mas, Martín Vázquez. Sin eliminadas. ÁRBITROS Martínez Prada, mas, Martín Vázquez. Sin eliminadas.

Y tal como empezaron el partido pareció que se iba a tratar de una faena de aliño, un entrar y salir a la sala de máquinas de las aragonesas. No tardaron las locales de Fabián Téllez en ser neutralizadas. Con aparente sencillez. Marcó la pauta el Gernika y la amplió la mala efectividad de ambos equipos. Defensa provocando tiros incómodos. Le pasó una factura carísima al Mann-Filter, porque en el tramo entre los seis minutos finales del primer cuarto y los dos primeros del siguiente se olvidó de anotar. Desde la casilla del empate a seis, pasando por un primer parcial anémico (6-10), corrieron ocho minutos sin que el apartado reservado al local se moviera en el marcador. Tampoco lo rompieron las gernikarras (6-15), pero sí marcaron una pauta que cuajó sobre el parqué, la de su autoridad en una pista caliente, con un ambiente notable y la parroquia zaragozana dando fuerza a las suyas en su intento por no desengancharse de los play-off.

Desde la veintena

El dominio, por momentos abusivo, del rebote y el mano a mano en el protagonismo de Williams y Roundtree (acabaron con 16+12 y 14+12, respectivamente, y sumando 47 de valoración) llevaron al Lointek a no tardar en superar la veintena de ventaja desde un 24-46 que animaba a creer que la suerte estaba echada. A las anfitriones les escoció el castigo y apelaron al amor propio para intentar voltear la situación. Para lograrlo necesitaban imperiosamente la colaboración de las vizcaínas. Y la tuvieron. Débiles ahora atrás concediendo canastas y tiros adicionales por evidente blandura y en ataque ausentes de circulación, buscando deficiones en primera persona con Williams y Vanderwal.

Afortunadamente, Nacickaite puso freno con un dos más uno al primer arreón local (50-57 a menos de cinco minutos) y con el agua llegando ya al cuello (58-61 a falta de 42 segundos) Roundtree con un rebote y una definición a tabla, tras una gran maniobra colectiva a la que no pudo ponerle freno un desesperado quinteto maño, sentenció un partido en el que el sufrimiento fue, por momentos, gratuito. Pero bien está lo que bien acaba. Ahora es tiempo de play-off.