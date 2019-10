Examen de altura para el Lointek en su estreno en Maloste Las de la villa foral sumaron en Zaragoza su segundo triunfo consecutivo en este arranque liguero. / CARLOS GIL-ROIG Las vizcaínas reciben este miércoles al recién ascendido Clarinos Tenerife «que cuenta con una de las mejores plantillas de la competición», advierte su técnico Mario López JUAN PABLO MARTÍN Martes, 8 octubre 2019, 23:03

El Lointek Gernika se estrena este miércoles (20.00 horas) ante su público en Maloste con un examen de altura. Las vizcaínas reciben al Clarinos Tenerife en la tercera jornada de la competición, un recién ascendido pero que no es ninguna perita en dulce. Las de la isla se han reforzado de forma concienzuda y «cuentan con una de las mejores plantilla de la competición por nombre y calidad», destacó el técnico gernikarra, Mario López. Por tanto no caben las especulaciones y las de la villa foral deberán recurrir a su mejor versión si no quieren ver cómo se les complican las cosas.

Están en una dinámica positiva y todavía no conocen la derrota, pero asegurar los encuentros como locales se antoja imprescindible si se quiere estar en la parte alta de la clasificación. Las sensaciones que han transmitido hasta el momento son buenas y el equipo dio un paso al frente el pasado domingo en Zaragoza donde se ganó en intensidad y ritmo ofensivo, y se mejoraron las transiciones rápidas. Todavía faltan cosas por mejorar como las desconexiones que sufren en determinados momentos del choque que les suelen costar puntos en contra. «A pesar de todo el equipo reaccionó bien tras esas situaciones», manifestó.

Asegurar el rebote

El Clarinos Tenerife llega a Gernika después de caer frente al Perfumerías Avenida, pero no sirve de referencia. «Fue una derrota que entra dentro de la lógica, pero incluso en ese partido Weaver consiguió ser la MVP de la semana, lo que nos da una idea de la calidad que atesora», destacó López.

No es la única. En su cinco también hay nombres como Moss, que ya mostró sus cualidades hace un par de años en Avenida, Atkinson o Charles, muy rápidas y con gran capacidad de anotación. «Brkic es la encargada de marcar el ritmo de juego y, en su etapa de IDK Gipuzkoa, ha tenido buenas actuaciones en Maloste», recalcó. Las tinerfeñas se caracterizan por jugar situaciones rápidas y explotar el uno contra uno tras bloqueo directo.

Una buena defensa sin espacios será clave contra ellas, además de asegurar el rebote para poder correr. «Debemos tener una buena circulación en ataque para disponer de buenas situaciones y no venirnos abajo si el encuentro va a una anotación larga», apuntó. Hasta el momento, el Lointek Gernika ha logrado que sus rivales no superen los 60 puntos.