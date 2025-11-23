Avenida deja sin opción al Gernika en Salamanca El Lointek cae con claridad tras una mala primera parte y afronta una exigente semana con la doble cita europea en Bulgaria antes de volver a Maloste

Aitor Echevarría Domingo, 23 de noviembre 2025

El Lointek Gernika tendrá que seguir esperando su primera victoria lejos de casa. El conjunto de Lucas Fernández cedió con claridad en Salamanca en un encuentro marcado por una mala primera parte que dejó sin margen de reacción al equipo granate frente a un sólido Perfumerías Avenida dirigido por Anna Montañana.

P. Avenida Spreafico (13), Carrion (7), Aragones (5), Djaldi (3) y Cave (10) -quinteto inicial- Soriano (4, Stoupalova (7), Arrojo (8), Zellous (9), Meyers (13) y Eirkstrup (6). 85 - 60 Lointek Olaeta (14), Westerik (4), Jankovic (4), Bessoir (13) y Brown (10) -quinteto inicial- Matarranz (6), Zubiaga, Krnjic (2), Castedo (3) y Polleros (4). Parciales: 15-10, 28-10 (43-20), 19-20 (62-40) y 23-20 (85-60).

Árbitros Albacete Chamon, Angel Antonio Caamaó Muñoz, Jorge Carpallo Miguelez, Juan Gabriel. Una eliminada (Matarranz).

El inicio ya anticipó las dificultades. Las defensas dominaron un primer cuarto espeso (15-10) en el que las dos faltas tempranas de Masa Jankovic condicionaron el plan visitante. La situación empeoró en el segundo periodo: un parcial de 10-2 lanzó a las salmantinas y, poco después, Jankovic tuvo que abandonar la pista dolorida, ovacionada por la que fue su afición. Gernika intentó resistir con un triple de Bessoir, pero Avenida respondió con firmeza y se marchó al descanso con el duelo encarrilado (43-20).

Tras el intermedio, el partido entró en un intercambio constante de canastas que no alteró la amplia ventaja local. Gernika trató de reducir diferencias, liderado por una activa Olaeta (14 puntos), pero la brecha era ya insalvable.

Al equipo le espera una semana clave. Disputará en Bulgaria sus dos próximos partidos de EuroCup ante las israelitas del Elitzur Ramla F, mañana (partido de ida) y el jueves (vuelta), ambos a las 18:30.