El Alba Berlín prescinde de sus 'cheerleaders' para romper los estereotipos de género Una imagen que forma ya parte de la historia del conjunto alemán. / ALBA BERLÍN El club alemán alega que su presencia ya no es «acorde a nuestros tiempos» y apuesta por las mujeres como protagonistas en la pista siendo jugadoras LAURA GONZÁLEZ Lunes, 30 septiembre 2019, 16:09

Primero fueron Los Spurs, el pasado año, cuatro décadas después de que surgieran las 'Laker Girls', el primer grupo de cheerleaders femeninas que se convertirían en icono de la NBA. La franquicia norteamericana disolvió a las Silver Dancers por «falta de interés», optando por un grupo de animación mixto para mantener la atención de los espectadores en las pausas y en el descanso de los partidos. Ahora quien ha optado por prescindir de sus animadoras ha sido el Alba Berlín, todo un histórico del baloncesto continental. El club, en el que es entrenador el español Aito García Reneses, ha tomado esta decisión con un claro objetivo, romper los estereotipos de género. «Hemos llegado a la convicción de que la actuación de mujeres jóvenes para rellenar de forma atractiva los descansos en eventos deportivos ya no es acorde con nuestros tiempos. Somos conscientes que no pocos hinchas echarán de menos a las Alba Dancers», señaló el director general del club, Marco Baldi, en un comunicado.

Una medida que entrará en vigor en esta próxima temporada 2019-2020, en la que la entidad germana apostará con más fuerza por el fomento del deporte femenino. «En nuestros partidos en casa da la impresión de que las mujeres son las encargadas de bailar y entretener, mientras que los hombres juegan al baloncesto. Pero la realidad de nuestro club es diferente», resaltan, reconociendo que se han convertido en un importante «actor social que inspira tanto a niñas como a niños por igual en nuestro deporte».

Por ello, afirman que quieren promover «aún más», que las mujeres sean visibles en el baloncesto como jugadoras, siendo ejemplos y modelos a seguir para las más pequeñas. Para ello han asegurado que harán todo lo posible para que su primer equipo femenino, que el pasado año ascendió a la segunda división de la Bundesliga, luche lo antes posible por alzar un título en la máxima competición nacional.

Malestar de las animadoras

Una medida que llega justo cuando se cumplen 25 años de la formación del grupo de animadoras, que ha sido galardonado en varias ocasiones como el mejor de toda Europa. Una dedicación, esfuerzo y compromiso que la entidad ha querido poner en valor. «Han hecho gala incansablemente de su maestría para nuestro equipo y para los fanáticos del Alba, por ello quisiera expresar mi agradecimiento de todo corazón en nombre de nuestro club», aseguraba el director general Marco Baldi.

Unas palabras que no han apaciguado el desánimo que reina en las integrantes de las Alba Dancers. Su líder, Valesca Stix, aseguró en el diario Bild «no poder entender» esta decisión, poco después de que saltara la noticia. «Naturalmente un club se puede reorientar en lo que respecta a su programa, eso no es un problema. Pero el argumento en lo que respecta a nuestro caso es muy raro», afirmó. Y es que remarcó que no se sienten en ningún momento «un objeto sexual». «Cada una puede decidir si quiere bailar, nadie está obligada a formar parte».

Por ello considera que la postura de la entidad «es muy desafortunada». «Las chicas son mujeres hechas y derechas, desde dentistas hasta azafatas, pasando por psicólogas. La impresión que dan las palabras de Baldi es que se trata de niñas pequeñas a las que hay que proteger». Stix ha asegurado que el resto de las bailarinas también se repiten que no se merecen esto, el ser apartadas y eliminadas después de un cuarto de siglo de historia. «Poner fin a 25 años de esta manera no es digno».

Pasos adelante

Una imagen, la de la mujer en un segundo plano, que está siendo eliminada en cada vez más deportes. En el ciclismo ya ha pasado a la historia en casi todas las grandes vueltas el 'premio' en forma de doble beso que recibía el ganador de cada etapa por parte de dos azafatas, después de las numerosas quejas que tildaban la escena de machista, alegando que las mujeres ni eran floreros, ni recompensas. Ahora incluso ya hay hombres encima de un escenario que hacen entrega de trofeos o maillots a los campeones.

En el mundo del motor, la Fórmula 1 ya retiró hace meses a las conocidas como 'grid girls', o chicas de parrilla, cuya función era sujetar los paraguas de los pilotos. En MotoGP este ha sido un asunto a tratar pero aún pueden verse, como se ha podido comprobar en los grandes premios disputados esta temporada.