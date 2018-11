Atletismo No hay dos sin tres Kathrine Switzer recibió a la ganadora Aroa Merino en la meta de San Sebastián. / EFE La canaria Aroa Merino ya cuenta con un triplete de victorias en la Behobia-San Sebastián M.VARGAS Lunes, 12 noviembre 2018, 23:44

La ganadora de la 54 Behobia-San Sebastián, Aroa Merino (Arrecife, 1979) estaba exultante el domingo al cruzar la línea de meta. Por varias circunstancias. Primero porque lograba la tercera txapela de campeona de manera consecutiva. También porque había logrado el récord femenino en el nuevo recorrido de esta popular carrera. Pero, además, porque la mítica Kathrine Switzer le estaba esperando en la llegada.

Merino, que combina la práctica del triatlón con las carreras de largas distancias, es una de las más destacadas corredoras de Canarias. La atleta no oculta su debilidad por la Behobia, si bien este año reconocía que le pesaba la presión de portar el dorsal número 1. «Es toda una responsabilidad llevar este número. Influye mucho por lo que no me espera esta tercera victoria», declaró.

La campeona canaria ofreció su trofeo a la referente en la lucha por la igualdad en el deporte

A pesar de esta prudencia, Aroa no cedió el liderato de la carrera en ningún momento e impuso un ritmo tan constante que conseguía bajar de la hora y diez minutos, por primera vez, en el recorrido actual y en la categoría femenina. El cronómetro marcó 1:09:44 a su llegada a meta. Siete minutos después, llegó la primera vasca clasificada, la vizcaína María Zorroza, que consiguió un meritorio quinto puesto.

Aunque no pudo correr la Behobia por estar lesionada, la estadounidense Kathrine Switzer, primera mujer en correr un maratón con dorsal en Boston en 1967, estuvo en la meta de San Sebastián. Toda una sorpresa para Aroa Merino. «Ha sido un honor ser recibida por Kathrine», por lo que la canaria no lo dudó y ofreció su trofeo a la pionera en la igualdad en el deporte.