Caster Semenya «Seguiré inspirando a mujeres jóvenes y atletas de todo el mundo» Caster Semenya pulveriza a sus rivales en los 800 metros de la última reunión de la Diamond League en Zurich. / EFE El Tribunal de Arbitraje Deportivo da la razón a la Federación Internacional, por lo que la doble campeona olímpica Caster Semenya tendrá que medicarse para controlar su testosterona y poder competir con mujeres MIGUEL OLMEDA Jueves, 2 mayo 2019, 00:12

La interminable historia de lucha entre Caster Semenya –y el resto de mujeres con hiperandrogenismo– y la Federación Internacional de Atletismo escribió este miércoles su penúltimo capítulo, intervención del Tribunal de Arbitraje Deportivo mediante: las atletas que compitan entre 400 metros y la milla (1.609 metros) y superen valores de 5 nanomoles de testosterona en sangre deberán medicarse y reducirla para volver a correr ante otras mujeres.

El TAS da así la razón a la IAAF, que apostaba por regular la participación de mujeres con Desarrollo Sexual Diferente con el fin de democratizar principalmente los 800 metros, prueba que Semenya ha dominado con puño de hierro –y un paréntesis de casi cuatro años– desde 2009. En todo caso, el propio Tribunal expresa sus dudas con la medida, que estima «discriminatoria», aunque «necesaria, razonable y proporcionada» para mantener la igualdad y el espíritu del atletismo. Además, el TAS sugiere aplazar la norma en 400, 1.500 metros y la milla hasta que se hallen más evidencias.

A partir de ahora, la doble campeona olímpica y tres veces campeona mundial, así como la Federación Sudafricana, tienen 30 días para recurrir el laudo ante el Tribunal Federal Suizo, aunque los precedentes de éste contra una decisión del TAS no invitan a un final feliz para la mediofondista. De cualquier forma, Semenya y el resto de mujeres afectadas no pueden permitirse esperar al próximo fallo para actuar. Y es que la IAAF ha establecido el próximo 8 de mayo como fecha de entrada en vigor de la medida, pidiendo para el día 5 una muestra en sangre con valores inferiores a 5 nanomoles por litro a las atletas que deseen participar en el próximo Mundial. Deberán mantener estos parámetros durante al menos seis meses.

«No me detendrá»

Semenya optó por responder al fallo con un mensaje en su cuenta de Twitter: «A veces es mejor reaccionar sin ninguna reacción». Tras ello emitió un comunicado en el que aseguraba que seguiría adelante. «La decisión del TAS no me detendrá. Una vez más me elevaré y seguiré inspirando a mujeres jóvenes y atletas en Sudáfrica y en todo el mundo«. En anterior comparecencia ante el TAS, la sudafricana ya había expresado su deseo de «correr simplemente de forma natural», recalcando haberlo hecho así desde que nació. «No es justo que me pidan cambiar, no es justo que la gente se pregunte quién soy».

Lo cierto es que la decisión del TAS reinicia por segunda vez la carrera deportiva de Semenya. Ya en 2011, la sudafricana tuvo que reducir sus niveles de testosterona hasta 10 nanomoles por litro de sangre, hasta 2015, cuando el TAS derogó la norma aceptando el recurso de la india Dutee Chand.

Como expresa el tribunal, la norma de la IAAF presenta un complejo debate ético. Por un lado, discrimina y pone en duda a mujeres porque su cuerpo genera de forma natural más testosterona de la habitual. Por otro, democratiza el mediofondo al igualar en todas las atletas una hormona que «aumenta un 4,4% la masa muscular, entre un 12 y un 26% la fuerza y un 7,8% la hemoglobina».