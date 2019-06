Atletismo Julia 'Hurricane' Hawkins, la corredora que gana medallas con 103 años Julia Hawkins. / AP La estadounidense, que empezó a correr con 100 años, acaba de ganar dos oros en los 50 y en los 100 metros lisos en categoría sénior BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 22 junio 2019, 00:25

Hay seres humanos que no son de este planeta, y ese es el caso de Julia 'Hurricane' Hawkins, la mujer más longeva en competir en cualquier deporte en Estados Unidos. Y es que a sus 103 años ha logrado ganar dos medallas de oro en los 50 y en los 100 metros lisos en categoría sénior en Albuquerque, Nuevo México. Hace apenas unos días la atleta se hizo viral tras completar la carrera de 100 metros en 46 segundos y lograr el primer puesto. Pero no acaban ahí los logros de Hawkins, que en 2018 consiguió el récord mundial de atletismo con una marca de 40 segundos, la que aún tiene en su poder a pesar de no haber batido su tiempo este año.

Apodada 'Hurricane' (Huracán), Hawkins empezó curiosamente a correr cuando cumplió los 100 años, después de haber competido sobre una bicicleta durante gran parte de su vida. Madre de cuatro hijos, abuela de cuatro nietos y bisabuela de otros tantos pequeños, se ha convertido en todo un ejemplo de superación. A sus 103 años cuenta que su secreto es «no dejar de moverse y mantenerse activa». Y vaya si le funciona, incluso su marido ha tenido que hacerle una caja para que pueda guardar todas las medallas que ha logrado tanto en atletismo como en ciclismo.

Age is no barrier for 103-year-old track star Julia 'Hurricane' Hawkins pic.twitter.com/St4MVaLE3m — Reuters Top News (@Reuters) 20 de junio de 2019

A pesar de sus éxitos, Hawkins es exigente consigo misma. «Estoy encantada de haber rendido tan bien, pero no llegué a mis marcas. No sé si es porque ya soy mayor, o quizás me pudo el ambiente», explicó tras la carrera al programa 'Good Morning America' de la cadena ABC.

Con este doblete, la atleta estadounidense sigue demostrando que el deporte no tiene edad y que alarga la vida, y sino que se lo digan a ella, que ha superado con creces el centenario y a un gran nivel físico.