Una carrera a la diabetes

Patricia González se proclamó campeona en el maratón de Logroño de 2017. «Estás todo el rato haciendo cálculos, aunque nunca sabes cómo puede reaccionar tu cuerpo», explica la bilbaína Patricia González, presidenta de Team One, un equipo nacional para deportistas que padecen esta enfermedad

«En las carreras acabas más cansada mentalmente que físicamente. Estás todo el rato haciendo cábalas». Para las deportistas que padecen diabetes tipo 1, la enfermedad es un rival más a batir en cualquier disciplina deportiva. Que el páncreas no genere insulina es un handicap que supone estar todo el rato haciendo números. Mirar continuamente qué indica el medidor de glucosa en sangre, aún más si se trata de una prueba de larga distancia. Y siempre con una reserva de insulina o una pequeña carga de hidratos a mano en caso de que sea necesario. «Nunca sabes cómo puede reaccionar el cuerpo. Hay un montón de variables y cada persona es un mundo», explica la atleta Patricia González.

Esta bilbaína es presidenta de Team One, un equipo nacional amateur en el que el único requisito para formar parte de él es padecer diabetes tipo 1. Son aproximadamente 500 deportistas (mujeres y hombres) que no deben cumplir ningún mínimo en cuanto a rendimiento ni disciplina deportiva a practicar. Cross, trail, triatlón... «Todos son bienvenido. El objetivo es arropar a la gente que padece esta enfermedad. Ayudarles si están comenzando a practicar estos deportes, resolver dudas y asesorarnos entre todos. Un endocrino te da las bases, pero luego cada persona tiene necesidades diferentes», ahonda González.

Las atletas se ven obligadas a redoblar esfuerzos cuando padecen diabetes tipo 1. «Siendo mujer es aún más complicado. Entran en juego las hormonas y y eso afecta al metabolismo. La menstruación y los días previos hacen que los niveles de glucosa puedan dispararse mucho más fácilmente». Y pone como ejemplo claro lo que le sucedió en la última edición de la Gernika-Bilbao Running. «Tuve que bajar el ritmo después de empezar fuerte. Se dispararon los niveles de glucosa y me fatigué porque, al estar en periodo premenstrual, necesitaba una dosis mayor de insulina que la habitual».

Consiguió regularlos y terminó segunda. Esta atleta también participa en pruebas de triatlón, de trail y patinaje de alta velocidad. Y no es la primera vez que se sube a lo más alto del cajón, como en el maratón de Logroño en 2017. Una demostración más que desenmascara los estigmas que hacen que pensar que las enfermas de diabetes no pueden hacer ejercicio físico a un nivel alto. Si se regula correctamente, ni siquiera afecta a su rendimiento potencial.

Niveles de glucosa

Controlar el nivel de glucosa durante la realización de ejercicio de alta intensidad es fundamental, pero también tomar las debidas precauciones: llevar siempre comida rica en hidratos, una bomba de insulina a mano, consultar el medidor... La falta de azúcar en sangre (hipoglucemia) es un contratiempo frecuente en las personas que padecen diabetes tipo 1. Por eso es importante tener en cuenta en qué alimentos comer y cuánta insulina inyectarse (regular las dósis diarias y la inyección de acción rápida antes de hacer deporte) dependiendo del ejercicio que se vaya a realizar. La hipoglucemia genera cansancio e incluso puede causar un coma en casos muy extremos.

Los niveles normales rondan desde 60 a 110 mg/dL. De hecho, las deportistas diabéticas también corren el riesgo de sufrir una hiperglucemia, que se da cuanto los niveles de azúcar en sangre son demasiado altos durante el ejercicio. Las hormonas del estrés aumentan en ocasiones la glucemia y, si hay un déficit de insulina, las células musculares no queman la glucosa para conseguir la energía necesaria. En resumen: sin insulina la glucosa no puede ejercer su papel y el cuerpo estimula al hígado para que saque más azúcar de su reserva. Busca a la desesperada nutriste de energía para realizar un esfuerzo físico. Si no lo consigue aparece la fatiga, sed, desorientación, náuseas...