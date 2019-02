Jone Fuente | Galdakao Atletismo «Tenía muy claro que había opciones de ganar el campeonato de Bizkaia» Jone es una de las promesas del atletismo vizcaíno y ahora buscará repetir éxitos en la pista. / Iñaki de la Cruz «Quiero lograr la mínima en 1.500 para poder ir a los campeonatos de España», afirma la subcampeona de Euskadi y campeona de Bizkaia de cross MIKEL GARCÍA Viernes, 8 febrero 2019, 23:41

Se puede decir que a Jone Fuente el atletismo le viene de familia. Cuenta que «mi tía fue campeona de Euskadi absoluta en cross y también estuvo en la selección española. Recuerdo que de pequeña veía fotos de ella cuando competía y me llamaba mucho la atención». Podríamos decir que de tal palo tal astilla. Así con este referente, a los siete años comenzó a practicar atletismo. Explica que «era una niña un poco hiperactiva y así fue como empecé». Desde entonces ha ido dando pasos. Creciendo y acumulando resultados. Los últimos, el campeonato de Bizkaia de cross y el subcampeonato de Euskadi de la misma modalidad en categoría junior.

El año arrancó con la celebración del cross de Zornotza el pasado seis de enero. El día de Reyes trajo consigo para Jone la recompensa a las horas de entrenamiento. En una cita tan importante como la de Amorebieta, que además era el campeonato de Euskadi, la atleta de Galdakao alcanzó la línea de llegada en segunda posición. «Me sentí muy satisfecha con el resultado. Después de todo el trabajo que había hecho vi que por fin me salían bien las cosas», cuenta y añade que «la temporada pasada por diferentes motivos o anduve como hubiese querido y que este año haya ido bien es muy importante». Revela Jone que «a diferencia de otras pruebas la que ganó no me sacó tanta ventaja. No estuvo tan lejos como otras veces».

Ya con la vitola de subcampeona de Euskadi, Jone llegó al campeonato de Bizkaia de cross que se celebró en Berriz. Allí la atleta vizcaína consiguió el triunfo tras una gran carrera. «Me puse muy contenta por ganar este campeonato y lo celebré como nunca», señala. No es para menos, demostró llegar en buenas condiciones a este final de temporada de campo a través y su excelente participación es una muestra del buen nivel que podría dar en el campeonato nacional. Indica que «el objetivo era ganar. Tenía muy claro que contaba con muchas opciones y que debía ir a por todas. Había que ir a cuchillo». La táctica funcionó y Jone se alzó con el título provincial por delante de Itsaso Atucha e Irene Costa. Revela que «el objetivo en la campaña de cross era llegar lo más fuerte posible al campeonato de Euskadi y, después, si es posible intentar hacer un buen campeonato de España».

En busca de la mínima

Para Jone el campo a través es la modalidad en la que más cómoda se siente. «La pista siempre se me ha atragantado más», comenta. No obstante, de cara a la cercana temporada de pista cubierta llega con las metas muy claras. «Quiero lograr la mínima en 1.500 para poder ir a los campeonatos de España», subraya.

La atleta del Galdakao ha probado varias distancias, pero afirma que «en el 1.500 es la que mejor se adapta a mis características y donde más a gusto me encuentro». En cambio, el curso pasado se proclamó subcampeona de Euskadi sub-18 de 3.000 metros. Un resultado que a ella misma le sorprendió. «No me esperaba para nada pasar por debajo de 11:25, me costó mucho lograrlo, pero creo que aún puedo mejorar esa marca», augura.