Torneos femeninos para despedir el año

Fundación Vital Torneos femeninos para despegar el año M.VARGAS Martes, 27 noviembre 2018, 23:52

El último fin de semana de 2018 se presenta muy deportivo con la iniciativa de la Fundación Vital de organizar torneos de diferentes modalidades, con las chicas como protagonistas. Dentro del Programa Deporte Femenino en Araba 2018-2022, los días 29 y 30 de diciembre se desarrollarán en las instalaciones del Estadio varios partidos con el objetivo de potenciar y dar visibilidad al deporte femenino.

Cada disciplina deportiva contará con su propia modalidad de juego. En el caso del voleibol, los equipos estarán formados por seis jugadoras, excepto en la categoría de benjamín, que estarán integrados por cuatro componentes. En rugby, las formaciones de siete chicas se repartirán en dos categorías diferentes (sub 15 y sub 20), mientras que en baloncesto el torneo se disputará en forato 3x3.

En fútbol, la modalidad será de fúbtol 5, y en pelota se podrá participar en mano o pala. Las competiciones de tenis y natación se llevarán a cabo en formato individual.

Para participar en estas actividades, que se desarrollarán en horario de 9 a 13 horas, es necesario inscribirse en la web del Programa de Deporte Femenino en Araba www.siquiero.eus, o también en la de la propia Fundación Vital www.fundacionvital.eus, antes del 21 de diciembre.

Visibilización

El programa de la Fundación Vital tiene como objetivo contribuir a la igualdad entre chicos y chicas en el ámbito deportivo y crear una base de mujeres deportistas.

El deporte alavés cuenta con una escasa participación de niñas y se limita a modalidades muy específicas, como la natación, la gimnasia rítmica o el baile. En fútbol y baloncesto hay mayor implicación, pero cuando las deportistas llegan a categorías juvenil y senior abandonan por falta de proyección.

Esta situación es debida a que las entidades educativas no ofertan directamente la práctica del deporte femenino, solo aquellas actividades extraescolares abiertas a todo el público. Además, se ha detectado que la sociedad actual no fomenta la igualdad en el deporte tras la fase escolar, de ahí que las chicas no estén representadas a partir de los 12-14 años en el mundo deportivo. Su efecto es que, al llegar a la adolescencia, lo abandonan por falta de motivación, por los estudios, al disponer de poco tiempo, o por no encontrar equipo debido al poco reconocimiento económico y social, entre otras razones.

Para darle un giro completo a la situación, la Fundación Vital ha desarrollado un programa, dividido en cuatro proyectos que se llevarán a cabo en el periodo 2018-2022, y que estará dirigido a chicas de entre 9 y 16 años, que vivan o practiquen deporte en Álava. Abarcarán los ámbitos del deporte escolar, las acciones de calle, la concienciación social y la formación.