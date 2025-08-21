Una vitoriana en busca del oro europeo en el Universitario de kickboxing

«Voy a disfrutar y a hacerlo bien, pero después de haber trabajado tanto y estar todo el verano esforzándome , quiero ganar. Mi único objetivo ... es medalla de oro». Es el hambre de victoria y la convicción que tiene Izaro Blanco de cara a los Campeonatos Europeos Universitarios de kickboxing que disputará desde hoy al 26 de agosto en Varsovia. Un evento de alto nivel en el que espera poder realizar un buen papel. «Me motiva mucho poder enfrentarme contra luchadoras de diferentes países e ir cogiendo cada vez más experiencia», señala ilusionada.

La luchadora de 20 años, nacida en Orozko y residente en Vitoria, donde estudia y entrena se aficionó a este deporte desde muy pequeña gracias a la influencia de su hermano mayor Iker. «Empezó a practicarlo y de tanto verle entrenar y competir comencé de rebote», comenta. La deportista poco a poco siguió practicándolo y mejorando hasta ostentar un extenso palmarés nacional e internacional, entre los que destacan 13 medallas de oro en Campeonatos de España FEKM, cuatro preseas en Campeonatos WAKO y tres metales en Campeonatos Mundiales WAKO.

La luchadora estudia Ciencias del Deporte en Vitoria, donde se entrena con el Dinamita Team

Unos éxitos que cree que le dan cierta ventaja psicológica en campeonatos de este tipo. «Cada vez los voy afrontando de diferente manera. Ha habido momentos en los que he ido muy lanzada y me ha podido fallar la cabeza, pero cada vez estoy más tranquila y tengo las cosas más claras. Eso es lo que más valoro del trabajo que estoy haciendo», resalta.

La vizcaína estudia actualmente en la capital alavesa el grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. A raíz de ello la joven empezó a entrenar en el Dinamita Team de la mano de Sergio Sánchez. Un entrenador al que le está muy agradecido. «Es una pasada tanto como técnico como peleador. Para mí es el mejor entrenador que he tenido hasta ahora por su templanza y su forma de enseñar», confiesa. Uno de los grandes aprendizajes que le ha trasladado el campeón del mundo vitoriano es el respeto, no sólo al adversario en el ring, sino también fuera del cuadrilátero. «Para mí lo es todo. Sin ello no hay forma de entender este deporte», recalca.

Frente a las mejores

Todos estos ingredientes y su duro esfuerzo diario le han permitido a Blanco poder competir desde hoy en Polonia, donde se enfrentará a algunas de las mejores boxeadoras de su categoría. En total serán cinco competidoras a las que tendrá que hacer frente: dos polacas, otras tantas húngaras y una portuguesa. «Las he estado buscando en el ranking internacional y están muy rodadas, pero tampoco me quiero fiar de lo que tengan o no porque al final cualquiera te puede dar un susto», admite Izaro Blanco.

Para llegar lo mejor preparada posible, Blanco se está preparando a conciencia tanto física como mentalmente. Para ello, la vizcaína residente en Vitoria compitió el pasado mes de julio en una pelea celebrada en Lisboa, en la que se sintió «bastante bien» pese a no obtener la victoria. «Le planté cara y me fui con la sensación de que le podía haber ganado. Me vino muy bien para seguir cogiendo ritmo y me fui con buenas sensaciones», indica Blanco, que tras estar tres semanas poniéndose a punto en León sigue entrenando a diario en casa con su hermano.

Con muchas ganas de demostrar su valía en el ring, Blanco ansía su debut en la capital polaca. Una oportunidad con la que seguir creciendo y agrandar su número de títulos con el sueño en el horizonte de competir en unos Juegos. «Ojalá dentro de unos años el kickboxing sea un deporte olímpico. Están haciendo el intento y espero que sea posible», desea.