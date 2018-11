Voleibol El Vialki Udapa pierde su ventaja inicial y se queda sin su primera victoria a domicilio El equipo naranja, acompañado en el desplazamiento por cincuenta aficionados, logró complicar al adversario en cada manga, pero de nuevo le faltó experiencia para decantar el partido a su favor EL CORREO Lunes, 5 noviembre 2018, 23:44

El Vialki Udapa no pudo conseguir el último fin de semana la primera victoria a domicilio y pese a adelantarse en el primer set cayó en su visita al Mintonette Pozuelo de Madrid. El equipo naranja, acompañado en el desplazamiento por cincuenta aficionados, logró complicar al adversario en cada manga, pero de nuevo le faltó experiencia para decantar el partido a su favor.

La escuadra vitoriana arrancó con fuerza el partido y con continuidad y variedad en su juego logró un 9-16 de partida que acabó por suponer el triunfo parcial en el primer set. Pese a que las madrileñas se resistieron, sobre todo gracias a un potente bloqueo defensivo que complicó mucho la tarea, el Vialki logró controlar el juego para imponerse (22-25).

El equipo local reaccionó en el segundo set, donde a las vitorianas les costó mantener la concentración, cometiendo errores clave, como en los repetidos fallos con el saque. Aunque no se produjeron grandes ventajas, el control del juego permitió al Pozuelo igualar el partido (25-21). Algo similar sucedió en el siguiente set. Esta vez con un buen arranque visitante gracias a los aciertos en ataque que se fueron diluyendo después. Otra vez con un marcador ajustado que se decantó por el conjunto local (25-19).

Solidez del rival

La tendencia continuó en el que iba a ser cuarto y definitivo set del choque. El conjunto dirigido por Gómez de Segura no consiguió salir de su cadena de errores. Sin una buena lectura del juego, las colocaciones no resultaron atinadas y las jugadoras de ataque tuvieron problemas para cerrar los puntos. El Pozuelo, más sólido en este tramo del encuentro, no tuvo demasiadas dificultades para acabar con el choque (25-21).

Por parte del Vialki-Udapa jugaron: Aldea, Alonso, Balbín, Barrasa, Cote, Fernández, Etxeberria, Gandiaga, Unanue, Zulueta, Gómez y Martínez.