Voleibol El Vialki Udapa cae ante un Oviedo más experimentado Las jugadoras alavesas celebran una jugada ante el Alcobendas. / Igor Martín La vitorianas siguen sin lograr la victoria fuera de casa EL CORREO Lunes, 19 noviembre 2018, 23:07

El Vialki Udapa femenino realizó el fin de semana su cuarto desplazamiento de la temporada, esta vez a Avilés, para disputar la séptima jornada de la Primera División Nacional contra el equipo Curtidora Universidad de Oviedo.

El conjunto gasteiztarra no consiguió la victoria contra el fuerte equipo asturiano y cayó por 3-0 (25-15/25-22/25-14). En el primer set, pese a haber realizado un buen calentamiento, las jugadoras vitorianas no supieron reaccionar ante el potente saque del equipo local, y comenzaban el parcial con gran desventaja. Debido a los errores cometidos en recepción, las naranjas no eran capaces de construir un ataque efectivo y perdían 25-15.

En el segundo set, las jugadoras del Vialki Udapa salieron al campo con un objetivo claro: apretar en la zona defensiva para poder mejorar el juego en red, y así lo hicieron. Este cambio de actitud sumado a un menor número de errores en saque, permitía a las alavesas pelear por el set hasta el final. Sin embargo, el Curtidora Universidad Oviedo, tirando de veteranía, supo sentenciar el set en un final apretado, llevándoselo por 25-22.

En el tercer y último set, el equipo entrenado por Gómez de Segura comenzó acertado, concentrado y realizando buenas acciones. Sin embargo, no supo mantener el nivel de juego mostrado en el parcial anterior y la buena racha duró poco. A partir del 7-5, la escuadra de Asturias iba consiguiendo una ventaja mayor, cerrando el set 25-14 de manera cómoda y fácil.

Otra derrota más para las jugadoras de Vitoria, que no consiguen sumar fuera de casa pese a estar entrenando con intensidad. A esta mala racha en los desplazamientos se suma el bajo nivel del arbitraje, habitual en algunos partidos.

Por parte del Vialki Udapa jugaron Aldea, Alonso, Ayape, Cote, Fernández, Etxeberria, Gandiaga, Unanue, Zulueta y Gómez (libero), dirigidas por Gómez de Segura.