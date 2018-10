Al rescate del squash para Vitoria NIKSQUASH El club femenino Nik Squash cumple cuatro años de su fundación y suma ya 45 socias que han reavivado el squash en la ciudad con la organización de una liga local y un open nacional OLGA JIMÉNEZ Miércoles, 3 octubre 2018, 01:56

El squash tuvo su momento en España en la década de los 80 y 90, después de aterrizar en nuestro país en el año 1977. Un deporte de moda entre la alta sociedad española encabezada. Hubo un boom con casi 7.000 federados para venirse a menos con la entrada del pádel y coger el testigo del deporte del momento. Para los nostálgicos, habrá quien conserve aquellas pelotas de puntos azul, rojo o amarillo en función de la velocidad y nivel. En Álava, un club con tradición el Free Squash ha sobrevivido al tiempo y con más de 100 federados, siguen en activo en una liga mixta. Después de jugar y probar, seis mujeres decidieron en 2015 crear un club exclusivamente femenino con el único propósito de fomentar este deporte. Ese fue el origen de Nik Squash. «Decidimos agruparnos y dar cabida a todas las chicas que quisieran. El club no tiene un carácter sexista, porque no es así, es más incentivar a aquellas personas que no tienen motivaciones suficientes para seguir en este deporte. Era complicado entrar en un sector bastante masculinizado sin sentir un poco de inseguridad, porque ellos jugaban más, y ellas partían de cero en muchos casos», explica su presidenta Marta Cordero.

De seis entusiastas y fundadoras, a 45 socias de edades comprendidas entre 24 y 39 años, en solo cuatro años de vida. Las cifras desvelan el éxito de la entidad que no ha querido morir de éxito sino que, con esfuerzo y trabajo, ha logrado fidelizar un público que necesitaba un espacio como éste. «Lo importante no es ser una jugadora top, lo importante es ser activa, participar, jugar, visibilizar el deporte, sentirse motivada y con ganas de competir».

Como cualquier nueva idea que nace con proyectos nuevos, pronto desde su nacimiento en 2015, el siguiente paso fue crear un open como invitación a otras mujeres de fuera de la provincia que también practican squash. El resultado fue tan positivo, que el club ya ha confirmado la cuarta edición el próximo mes de marzo, «por ser un mes muy simbólico para la mujer», los días 8, 9 y 10 de marzo. «. Más de 50 participantes procedentes de Euskadi, Valencia, Santander, León o Cataluña se acercarán al Beti Jai vitoriano para competir y algo más. «Hemos demostrado que haciendo esto, las chicas han empezado a jugar. Dar visibilidad al deporte y fomentarlo es nuestro objetivo. No nos desmarcamos ni tiene un carácter sexista este proyecto. Tenemos colaboradores chicos que nos ayudan. Esto no es una cuestión de sexos» apunta Cordero. La liga mixta que disputan en armonía con el club Free Squash lo demuestra, además de una liga interna propia. Lo importante es tener motivaciones deportivas.

La actividad de Nik Squash es frenética. Además de la liga interna y la mixta donde compiten todos los meses, el open de marzo, las novedades fluyen, para no quedarse en una declaración de intenciones e ir más allá. Lo próximo serán diferentes tecnificaciones en las 12 pistas municipales repartidas por la ciudad, aunque durante varios meses no se podrá contar con las del Beti Jai por la acometida de las obras de remodelación del vetusto frontón gasteiztarra. Los centros cívicos de Ariznabarra, Hegoalde y Abetxuko, mantienen unas buenas condiciones para la práctica de este deporte, donde también pretenden realizar una jornada de puertas abiertas como reclamo para futuros fichajes.

Pero la gran novedad, vendrá en noviembre, con la elaboración de un calendario que no dejará indiferente a nadie. «Es una cosa bonita y artística con la mujer y el deporte como tema estrella. Se ha utilizado la técnica del 'body paint' (pintura corporal) y cada mes lleva su propia temática», apunta Marta Cordero. Nada como una buena idea para explotarla al máximo sin otro ánimo que convencer a las mujeres de que si quieren pueden practicar deporte, jugar y competir sin ningún tipo de complejo.