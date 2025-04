Las reinas alavesas del trinquete

Pese a que el trinquete no es el terreno más popular en Álava, Vitoria tiene el privilegio de contar con dos de las mejores jugadoras ... de paleta argentina. Se trata de Ane Ibáñez y Nagore Martín, que en septiembre se proclamaron campeonas de la Liga de Naciones en París con la selección española junto a la navarra Maider Ardanaz. Un éxito que no olvidarán. «Fue cumplir un sueño que teníamos desde pequeñas. Lo conseguimos después de mucho trabajo y estar casi 10 años jugando», concuerdan. Esta tarde (17.00 horas) serán homenajeadas en Los Astrónomos en un evento que cuenta con el apoyo de EL CORREO.

Sus inicios en la pelota fueron similares. En el caso de Ane fue su entrenador, el expelotari Jokin Larrañaga, quien le convenció para iniciarse en el trinquete. «Me comentó que si algún día quería llegar a jugar fuera de las fronteras tenía que ser en esta modalidad. Empecé con 15 o 16 años y me sentí muy cómoda desde el principio a diferencia del frontón, en el que técnicamente no tenía tanta fuerza como mis compañeras. Enseguida me di cuenta de que era lo mío», indica en referencia a la paleta argentina. Nagore, por su parte, comenzó en el frontenis con su hermano en Gamarra antes de descubrir el trinquete. «Cuando lo conocí me enganché un montón. Es muy divertido, explosivo y con muchos golpes. Eso fue lo que más me atrajo», admite.

Tanto trabajo dio sus frutos con la consecución de los Campeonatos de Álava, Euskadi y España. Pero su último y mayor hito fue la conquista de la Liga de Naciones. Un logro que consiguieron tras derrotar a Argentina en las semifinales y a la anfitriona Francia en la final. «Estar físicamente bien, cuidarnos y, sobre todo, ser constantes han sido las claves para lograrlo. En un día soleado, en vez de irme a la piscina, venía a entrenar y hacía todas las sesiones que necesitaba. Es mucha dedicación la que hay detrás», revela Nagore. Ane, a diferencia de su paisana, fue suplente en el partido por el oro contra el combinado galo. Una situación «agridulce» pero de la que guarda un buen recuerdo. «Uno de mis objetivos fue llegar a disputar estos campeonatos internacionales. Siempre te queda un poquito la espinita de haber podido jugar ese partido, pero desde el tejadillo también se hace un papel muy importante. Al final fue un trabajo de todas», recalca Ane, en alusión a las chicas que se quedaron en la preselección.

En el acto de esta tarde también estarán las pelotaris de Iparralde Argitxu Behasteguy, Aizkoa Iturrino y Marie Martin, a las que tumbaron en el partido por el título. «Queremos dedicárselo a todas las personas que nos han apoyado durante estos años y a nosotras mismas. Creo que es algo que nos merecemos, pero que muchas veces no nos lo llegamos ni a creer. Ojalá salgan partidos bonitos y que la gente que se acerque se vaya con buena sensación», apunta Ane.

Asimismo, el triangular, con la presencia de las mejores jugadoras del mundo de paleta argentina, será una gran oportunidad para que cada vez más mujeres se animen a practicar la pelota vasca. Una disciplina deportiva que en Álava, según Ane, «hay menos tradición que en otros territorios». «Veo las fotos de la Federación Navarra o Guipuzcoana y hay muchas chicas juveniles, sub-22 e incluso sénior, mientras que aquí prácticamente no podemos ni presentar parejas en categorías inferiores. Hay que fomentar este deporte tan nuestro desde las ikastolas a las chicas porque también creo que sigue habiendo mentalidad de que la pelota es para los chicos», lamenta. Por ello, Nagore manda un mensaje a todas aquellas niñas que se están iniciando en este mundo. «Que no se desmotiven, sean perseverantes y sobre todo que se diviertan. Es una experiencia muy bonita y son momentos que nunca van a olvidar».