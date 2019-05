Las políticas de Vitoria, en forma para la campaña Maider Etxebarria, Leticia Comerón, Miren Larrion, Livia López y Garbiñe Ruiz resumen sus rutinas deportivas para EL CORREO JUDITH ROMERO Lunes, 20 mayo 2019, 12:15

Las campañas electorales son su particular carrera de fondo, pero las candidatas a las elecciones municipales del 26 de mayo compaginan su actividad política con la actividad física durante toda la legislatura. Ya sea en el gimnasio, en el Anillo Verde o en excursiones en el extranjero, estas mujeres llevan una vida activa en la 'Green Capital', donde más de la mitad de los vitorianos se ejercita de manera frecuente en las canchas de baloncesto, los campos de fútbol, los carriles bici y cualquier parque o avenida. Pese a tener distintas ideas políticas, Maider Etxebarria, Leticia Comerón, Miren Larrion, Livia López y Garbiñe Ruiz comparten su amor por el deporte.

Maider Etxebarria, candidata alcaldía PSE

Maider Etxebarria practica la natación desde su infancia, cuando nadaba en el Club de Judimendi. / IGOR MARTÍN

El deporte forma parte del día a día de la socialista Maider Etxebarria. «Me rompí el dedo gordo del pie hace un mes y me muero de ganas de volver a salir a correr», señala la vitoriana. Se declara tan activa que, si no suelta tensión, estalla. «Es algo que he hecho toda la vida, cuando era adolescente entrenaba cada día en el club de Natación de Judimendi y, los fines de semana, iba a las competiciones», recuerda. También se implicó con el equipo de balonmano de su colegio y llegó a estar en la selección alavesa. «Mi padre siempre nos inculcó la montaña como un momento de encuentro familiar, hemos ido mucho a los Pirineos y a los Picos de Europa», reconoce. Hoy en día, ella repite este mismo modelo con sus hijos adolescentes. «A veces es difícil saber en qué están pensando y el monte es una gran ocasión para hablar con ellos, pero también me gusta salir a correr con mi hijo mayor, mi hermana y mi sobrina», explica.

Este año se ha quedado sin poder correr la Maratón Martín Fiz por su lesión, pero en verano aprovecha su pasión por el mundo de las autocaravanas para sacar la bicicleta por Europa. «Hacemos cicloturismo por las cuencas de los ríos de países como Suiza y Alemania, es algo que me gustaría potenciar aquí con los itinerarios verdes de la ciudad», avanza. Una salida para correr o una vuelta de 10 km en bicicleta por Lasarte son suficientes para animarle la tarde, y los domingos aprovecha para hacer unos largos en la piscina. «Más que machacarme busco relacionarme, para mí el deporte es una forma de vivir y de gastar la energía acumulada».

Leticia Comerón, candidata alcaldía PP

Leticia Comerón aprovecha los fines de semana para hacer máquinas en el gimnasio. / IGOR AIZPURU

La popular Leticia Comerón se acerca al gimnasio cada fin de semana para ejercitarse un rato. «Me gusta ir sola, me concentro más y hago lo que me pide el cuerpo», señala. Entre semana sustituye el gimnasio por la elíptica de casa y algunos estiramientos, pero los paseos por el monte y las caminatas por el Anillo Verde las prefiere en compañía. «Es un momento para compartir con Iker, con mi madre y para pasear al perro, tenemos un entorno espectacular para hacer deporte y hay que aprovecharlo», anima Comerón, quien practicaba baloncesto en el colegio. «Me encantaba jugarlo, pero dejé de hacerlo debido a unas complicaciones en los tobillos», señala.

Años después, la vitoriana sigue de cerca al Baskonia, el Araberri y el Araski. «Tengo grandes seguidores del baloncesto en mi entorno, así que comentamos cómo le va al equipo», confiesa. No obstante, algunas de las actividades deportivas favoritas de Leticia Comerón no pueden practicarse en Álava. «Probé el buceo en la despedida de soltera de mi hermana y me fascinó, intentamos planificar alguna inmersión cuando nos vamos de vacaciones. Es fácil, cómodo y te permite disfrutar de paisajes increíbles», anima Comerón, quien también guarda buenos recuerdos del rafting. «Me encantan los deportes acuáticos», resume.

Miren Larrion, candidata alcaldía EH Bildu

Miren Larrion prefiere salir a correr por las mañanas en compañía de alguna amiga. / RAFA GUTIÉRREZ

Miren Larrion prefiere las mañanas para salir a correr antes de trabajar. «Por la noche me siento más cansada, y normalmente salgo más durante los fines de semana», señala la candidata de EH Bildu. Un buen domingo comienza con una amiga, un café en casa y una vuelta por el bosque de Armentia. «Si estamos más flojas vamos por Zabalgana, que tiene menos cuestas. En invierno toca más gimnasia por el mal tiempo, pero también llega el momento de esquiar», celebra esta enamorada de las pistas que tampoco renuncia a las sesiones de zumba o gimnasia dirigidas.

«El grupo y la música me motivan, pero ir a esquiara la montaña me parece una experiencia relajante, disfruto incluso del momento del telesilla», asegura Larrion, quien comenzó a visitar la nieve con el Club de Montaña. «Me gusta esquiar porque es una actividad para toda la familia y mis hijos pueden venir, además, quien aprende en Candanchú puede hacerlo en cualquier sitio», bromea. Entre sus próximos retos se encuentra la calistenia, sistema de ejercicio físico que utiliza el propio peso corporal en vez de máquinas. «Ya no participo tanto en carreras populares, pero haber llegado a completar alguna Media Maratón fue liberador para mí», reconoce la edil.

Livia López, número 5 de la lista del PNV

Livia López ha sido la presidenta del Araski desde su creación en 2010 y también fue jugadora. / BLANCA CASTILLO

Jugadora de baloncesto profesional y presidenta del Araski desde su fundación en 2010, Livia López sostiene que ya no se considera una persona deportista. «Tras competir y entrenar tres o cuatro veces a la semana durante 17 años con una exigencia casi de élite, me cuesta pensar en mis paseos por el monte y pachangas ocasionales como deporte, pero sigue formando parte de mi vida», reconoce la cabeza del club verde tras haber aceptado la propuesta del PNV para integrarse en sus listas como independiente en estas municipales.

López asegura que, para ella, hacer trekking o rutas en bici es una oportunidad para estar cerca de la naturaleza. «Soy de Ayala y me encanta llevar a la gente a la Sierra Salvada, hace poco estuve en Extremadura y visité los parques naturales en vez de las ciudades», señala. Más que hacer gimnasia sola, le gusta completar estas rutas en pareja o con sus amigas, antiguas jugadoras de baloncesto. «A veces hago algo de gimnasia sola porque tengo algún problema de espalda, los tobillos resentidos y tres operaciones de menisco, el baloncesto profesional tiene un gran impacto sobre el cuerpo pero el deporte sigue estando en mi ADN», promete.

Garbiñe Ruiz, número 4 de la lista de Elkarrekin Podemos

Garbiñe Ruiz está volviendo a salir a correr de forma más regular tras su segundo embarazo. / BLANCA CASTILLO

Garbiñe Ruiz vive una pequeña maratón cada mañana para llevar a sus pequeños al colegio. «Hasta hace tres años iba al gimnasio y salía a correr de forma regular, me apuntaba a carreras como la 10 km de Martín Fiz y disfrutaba mucho. Entonces llegó el primer peque, y hace seis meses llegó la segunda», señala esta mamá. En su infancia el deporte formaba parte de las actividades cotidianas de su familia. «Aita solía salir en bici y nosotros también, patinábamos, jugábamos albádminton, y más adelante mi hermana y yo empezamos a hacer deporte federado en el Club de montaña Peña Karria», recuerda Ruiz.

Ambas hermanas dedicaban sus días libres a explorar montañas y rincones como la cueva de los Cristinos. «Cuando estás dentro de una cueva y apagas las luces puedes sentir el silencio absoluto, es una sensación muy agradable», confiesa la número 4 de Elkarrekin Podemos. Ruiz busca esa misma calma cuando sale a correr sola por el Anillo Verde, ya sea en Ibaiondo o en Salburua. «Pongo música en el mp3 y dejo el móvil en casa, es importante desconectar un rato y disfrutar de la naturaleza», explica de vuelta al running tras varias semanas haciendo gimnasia para embarazadas y deporte adaptado en el Club deportivo Zuzenak.