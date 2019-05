Marta García «Pocos pueden vivir del tenis, soy realista» La joven jugadora acudirá como invitada al World Tennis Tour -Open Ciudad de Vitoria-Gasteiz. / RAFA GUTIÉRREZ A sus 14 años la vitoriana Marta García lidera el ranking alavés, ocupando además la plaza 500 a nivel nacional, en un deporte que le «apasiona» pero en el que es consciente de que solo «unos elegidos» llegan a la élite OLGA JIMÉNEZ Miércoles, 15 mayo 2019, 08:17

Marta García tiene 14 años y ya es la número 1 del ranking alavés. A pesar de su juventud, esta vitoriana apunta maneras que le han hecho ya destacar en un deporte tan complicado. Talento y constancia definen a la jugadora de la Peña Vitoriana, club organizador del World Tennis Tour -Open Ciudad de Vitoria-Gasteiz que se desarrollará entre el 22 y 28 de julio, el primer torneo internacional con puntos WTA en juego que se celebra en la capital alavesa y en el que se dará cita la élite mundial. García ha sido invitada para participar, una experiencia única que agradece y con la que sueña.

-¿Cuándo empieza esa afición por el tenis?

-A los 6 años mis padres me apuntaron para iniciarme en algún deporte. Empecé a entrenar, después a competir y así hasta ahora. Este deporte me apasiona. Mi entrenador Unai dice que hay que sentir el tenis, es decir, tenerlo interiorizado y no tener que pensar. Es cuando empiezas a disfrutar de verdad.

-¿Es una responsabilidad ser la número 1 del ranking alavés y estar en el 500 a nivel nacional solo con 14 años?

-(Risas). Es una gran recompensa al esfuerzo que hay detrás. Estoy muy contenta con todos esos resultados, pero no me quiero quedar ahí. No me conformo. Yo quiero seguir trabajando para lograr mejores resultados y seguir subiendo en el ranking. Aunque todo no es ganar o perder. Para mí lo importante es disfrutar, porque si es un sufrimiento no te apetece seguir y hay gente que lo deja.

-Una pasión en un deporte más complicado de lo que parece.

-Requiere mucho esfuerzo, no sólo físico o táctico, sino mental. Estoy muy orgullosa y muy contenta de que me den esta gran oportunidad que supone competir en un torneo internacional puntuable para el circuito WTA como es el World Tennis Tour de Vitoria, donde podré estar con jugadoras de altísimo nivel y coger experiencia. Enfrentarme a gente situada en el ranking entre el 100 y el 500 mundial es muy importante. Será un aprendizaje. Seguro que alguna de ellas llegará a un ranking mejor pero previamente pasan por este tipo de torneos.

-En el tenis, antes de ganar hay que perder muchos partidos ¿no?

-(Risas). Es así. Desde mi experiencia, yo veía que las niñas que me ganaban al principio, antes ya habían pasado por ese proceso de perder. Para mí, cada partido perdido era un aprendizaje para mejorar en el siguiente los fallos y poder hacerlo mejor. Hay que tener mucha paciencia. Cada juego en un partido es diferente, y puede ser que tengas una manera de jugar y en el siguiente juego tengas que cambiar. Hay muchos tipos de juego dentro de un mismo partido.

RAFA GUTIÉRREZ

-¿Cómo se encuentra el equilibrio entre lo mental y físico?

-El físico es fundamental. Ahí intervienen nuestros entrenadores y las sesiones también en el gimnasio. Lo mental, depende más de cada uno, de la forma de ser. Por ejemplo, cuando veo que en un partido me van ganando, siempre pienso para animarme que si mi rival me ha podido hacer los juegos yo los puedo remontar igualmente. Eso me impulsa a seguir intentándolo sin perder la fe. Es importante el físico y la manera de jugar, pero es fundamental entender el juego.

Idiomas y viajar

-Siempre deja claro que por encima del tenis están sus estudios.

-Sí, quiero estudiar Derecho económico internacional, lo tengo muy claro. Es algo que me gusta. No creo que cambie. Me gustan los idiomas y viajar.

-¿Ser profesional del tenis entra en sus planes?

-No me lo planteo porque veo el nivel que hay y el que tengo yo y me parece muy difícil llegar. Pero si puedo y voy mejorando en mi tenis, sería una experiencia inolvidable. Prefiero ser realista. Soy consciente de que me ganaré la vida con mis estudios. No hay tanta gente que viva bien del tenis. Hay muy poca gente que llega. Solo unos elegidos, pero son de un nivel 'top', casi inalcanzable.

-¿Qué nombres reinan en el tenis femenino?

-Las más conocidas son las hermanas Willians, y Garbiñe Muguza, aunque para mí la mejor es Simona Halep, que es la segunda en el ranking WTA, por detrás de la japonesa Naomi Osaka. Me gusta mucho su forma de jugar porque no es de tanto pelotazo, sino que tiene una manera inteligente de leer el juego y mover a la rival.