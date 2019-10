«Hay pocos deportes tan completos como la marcha nórdica» Arantxa Pinedo, en primer plano, junto a sus compañeras del club Hazten. / JESÚS ANDRADE Se trata de «algo más» que andar con bastones y sirve para ejercitar «el 90% de los músculos», destaca Arantxa Pinedo, subcampeona de España OLGA JIMÉNEZ Martes, 8 octubre 2019, 23:17

Arantxa Pinedo viene de proclamarse subcampeona nacional de marcha nórdica en Sevilla, el mismo resultado que en 2018. Un año antes logró el título nacional. A sus 46 años, esta economista vitoriana empezó hace tres a competir de manera oficial y no se ha bajado del podio desde entonces. A los éxitos individuales, se suma el oro logrado junto con el club Hazten, una medalla muy celebrada con sus compañeras. Desde que en 2015 se reconociera como deporte, bajo el amparo de la federación de montaña, el número de practicantes se ha incrementado. Andar con bastones está de moda.

–Ha entrado con buen pie en la marcha nórdica de competición.

–Sí, y nunca mejor dicho. El primer año que competí fui campeona y después he repetido como subcampeona. El oro por equipos con mi club Hazten me hace especial ilusión. Ahora falta rematar con la Copa de España. Nos quedan dos pruebas, este fin de semana en Mallorca y después en Donosti. Ya hemos participado en Santa Ana la Real en Huelva y A Coruña y acabé segunda en ambas, así que es decisivo lo que suceda en estas dos que quedan. En Mallorca quiero intentar ganar.

–¿Qué le empujó a iniciarse con la marcha nórdica?

–Empecé hace nueve años, pero de una manera lúdica y en plan saludable, como empieza la mayoría de la gente. Este deporte tiene algo que cuando lo pruebas te engancha, y es lo que me pasó. A medida que vas haciendo te das cuenta de que vas mejorando en todos los sentidos, que la técnica también se depura, que vas más rápido. Hace nueve años no había competiciones y como mucho alguna a nivel privado o invitaciones que nos hacían en medias maratones. Así empezamos y como veía que mis tiempos mejoraban, cuando la federación de montaña reconoció la marcha nórdica como deporte oficial me animé a competir porque siempre he tenido ese gusanillo.

–¿Esto es más que andar con bastones?

–Sí, es más. Los bastones no los llevamos de cualquier manera. Hay que utilizarlos activamente, nos tenemos que impulsar con ellos y para eso hay una técnica. Su origen viene del esquí de fondo, de hecho es el entrenamiento que hacen cuando no hay nieve. Lo que se ha hecho es adaptar los movimientos de los esquiadores de fondo y hacerlo en tierra, pero el movimiento es el mismo. Trabajas tanto la parte inferior de tu cuerpo como el tren superior. Por tanto, estás ejercitando el 90% de los músculos. Hay muy pocos deportes que sean tan completos y saludables. Gente que tenga problemas de espalda, de rodillas. Los bastones ayudan para reducir la presión sobre extremidades inferiores, para cambiar la postura e ir más erguido. En competición, el desgaste que se hace es importante.

«El origen viene del esquí de fondo, es el entrenamiento cuando no hay nieve»

–¿Dedicarse profesionalmente es aún una quimera?

–Uff. En España desde luego que sí. Tengo mi trabajo y entreno cinco veces por semana entre salidas alternando la marcha nórdica y el trabajo en gimnasio. Quien sí vive de esto es su inventor, el finlandés Marko Kantaneva. Pero seguimos siendo un deporte muy minoritario, aunque en pleno proceso de crecimiento. Lo hemos notado en el último campeonato de España, donde hemos competido 240 atletas y 13 equipos tanto masculinos como femeninos. Son cifras ya importantes. Sobre todo, en Andalucía está muy extendido y se animó mucha gente.

Sin límite de edad

–¿La gran ventaja es que no tiene límite de edad?

–Una de ellas, además de muy saludable. Pero es verdad, aquí no hay límites, desde niños a personas con edad avanzada, cualquiera puede probar. Solo hace falta ropa cómoda, unas zapatillas adecuadas y unos bastones. En los inicios, el material no es muy caro. Si entramos ya en la competición, unos bastones de carbono te pueden costar unos 200 euros y nos sufragamos todos los gastos. Pero para iniciarse, es asequible.

–Desde el club Hazten han ido sembrando, ¿la cosecha son estos títulos?

–Fundamos el club unos cuantos y hemos ido creciendo. En el equipo estamos 20 personas. El objetivo sigue siendo fomentar este deporte, darlo a conocer y ofrecer la posibilidad de iniciarse. Damos cursos de iniciación y perfeccionamiento. Además, todos los meses organizamos los domingos una salida apta para todo el mundo. Con dos niveles, uno de más kilómetros y otro de menos y con niños a partir de los 6 años. Todos los fundadores somos instructores de marcha nórdica y aprovechamos las salidas para corregir y perfeccionar la técnica.