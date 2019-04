Las 'campeonas' alavesas saltan del podio a la pasarela 01:46 Alain Larreina dará los últimos detalles a estas diez figuras en El Corte Inglés hasta el lunes. / JESÚS ANDRADE El ilustrador Alain Larreina plasma a deportistas alavesas junto a sus éxitos en la muestra 'Todas a por todas' ubicada en la pasarela de El Corte Inglés JUDITH ROMERO Viernes, 5 abril 2019, 17:18

Dio el salto a pintar escaparates cuando hace dos años el Alavés se clasificó para la final de la Copa del Rey. Sin embargo, el ilustrador vitoriano Alain Larreina también quiere acercar los éxitos de las deportistas alavesas a la ciudadanía y lo consigue pincel en mano. Esta semana se le puede ver trabajando en la pasarela que une El Corte Inglés de Vitoria con su sección de deportes, donde está dando forma a la muestra 'Todas a por todas'. Compuesta por un total de diez figuras, representa a las olímpicas Tania Lamarca y Maider Unda, quienes están acompañadas de María Ascasso, Elena Loyo, Lourdes Oyarbide, la balonmanista Eli Pinedo y nuevas promesas como Nagore Martín. Entre ellas están también se encuentran los equipos Araski, Gaztedi y Zuzenak.

Algunos de los retratos en proceso de creación: Maider Unda, el equipo de rugby Gaztedi y el Zuzenak..

«Empecé a pintar el 30 de marzo y espero terminar el lunes, las deportistas están invitadas a la inauguración este miércoles y están ilusionadas», celebra Larreina, quien ya ha asumido el reto de empezar a pintar los detalles de los rostros de estas deportistas. «Quiero que se vean representadas, el público tiene muy presente los rostros de deportistas masculinos pero no pone tanto rostro a las mujeres», valora el ilustrador, quien prevé escribir sus nombres y logros junto a ellas en los próximos días. Esta iniciativa en la que colaboran EL CORREO, Laboral Kutxa, Rpk, Apartamentos Diván e Irenaz y el Ayuntamiento de Vitoria supone una oportunidad para dar a conocer el talento alavés a escasas semanas del inicio de la Final Four. «Espero que turistas y vitorianos se interesen por todo lo que han conseguido estas mujeres», desea Larreina.

El ilustrador afincado en su academia de Zabalgana dedica cuatro horas al día a dar vida a estas poderosas figuras femeninas. Todas aparecen en plena acción, ya sea lanzando el balón o escalando una montaña en su bicicleta. Tania Lamarca está inmortalizada en el momento más especial de su carrera, cuando recibió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. «Tania me ayudó a contactar con las demás deportistas y a encontrar las fotos en las que me he basado», agradece Larreina sin dejar de prestar atención a cada detalle del rostro de Eli Pinedo. «Son lo más difícil», asegura.

«Éramos esas que bailan»

La gimnasta rítmica Tania Lamarca reconoce que la llamada de Alain le hizo mucha ilusión. «No me costó nada animar a las otras chicas a participar en el proyecto, pero aunque estamos en un buen momento de visibilidad para el deporte femenino aún queda mucho por mejorar», valora esta niña de oro. Lamarca ha visto esta evolución en su deporte. «Cuando nosotras competíamos sólo eramos 'esas niñas que bailan', por suerte ahora se nos reconoce como las deportistas profesionales que somos», celebra la bicampeona del mundo.

Eli Pinedo, Araksi y Tania Lamarca.

La muestra podrá contemplarse en la pasarela de El Corte Inglés hasta verano. Larreina recibió un gran apoyo de deportistas como Maider Unda cuando les hizo llegar su propuesta. «Pensamos en incluir deportes más minoritarios que no tienen tanta presencia en los medios, queremos que los alaveses sean conscientes de que existen y tenemos grandes logros en ellos», subraya Lamarca. «Espero que queden satisfechas con el resultado», desea el ilustrador, padre de tres pequeñas y aficionado al ciclismo, el patinaje y el triatlón, que seguirá dando forma a la pasión con la que estas mujeres viven el deporte hasta el lunes.