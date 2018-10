Curling «He pasado de estudiar medicina en España a dedicarme en exclusiva al curling en Escocia» Irantzu García durante un entrenamiento en Stirling / EL CORREO «Me ha costado un poco adaptarme porque ha sido un cambio radical» asegura la alavesa Irantzu García, referente de este deporte en España OLGA JIMÉNEZ Miércoles, 31 octubre 2018, 01:35

La alavesa ha emigrado a la cuna de este deporte en busca de un sueño: ser olímpica. La falta de recursos y medios para entrenar en su país le han empujado a un centro de alto rendimiento en Stirling donde vivirá los próximos cuatro años. Entrena, da clases y juega todos los días de la semana. La progresión en su juego puede marcar un antes y un después. Contenta por la decisión de marcharse lejos de los suyos, atiende amable la llamada de EL CORREO.

-Dos meses ya en Escocia ¿ha cambiado mucho su vida?

Estoy muy contenta. Me ha costado un poco adaptarme porque ha sido un cambio radical. He pasado de dedicarme a la medicina, con las clases en la universidad y las prácticas a enfocar todo entorno al curling, metida en el hielo desde la mañana con un montón de horas entre entrenamientos, clases y partidos. Estoy viviendo con otra amiga británica que también está haciendo lo mismo para el programa de parejas del Reino Unido y eso ayuda mucho.

-Vive en Stirling. ¿Cómo es un día normal desde que se levanta hasta que se acuesta?

Todo está establecido aquí, porque es donde se encuentra el centro de alto rendimiento. Por la mañana me voy al gimnasio, luego voy al hielo con entrenamientos, por las tardes trabajo dando clases a colegios o adultos y por las noches solemos jugar partidos de liga con el club escocés al que pertenezco el Keir. Jugamos todas las semanas.

-En ese aspecto, ha pasado del todo a la casi nada de España

Sí. Esto es la cuna del curling, nació aquí en el siglo XVI. Tengo partidos casi todos los días, las instalaciones son espectaculares, los entrenamientos son de calidad. Aquí he recuperado un poco la ilusión. En casi dos meses ya he notado muchísima mejoría.

-¿En qué nota esa progresión?

El hecho de jugar todos los días, significa que cuando vas a una competición, ya tienes esa dinámica de haber estado en hielo bueno y no es empezar de cero sino continuar. Ya directamente empiezas al cien por cien.

-¿Se nota esa afición por este deporte en la calle?

Sí, bastante. En España la gente puede ir al bar a jugar una partida de cartas mientras que en Escocia se va a jugar un partido de curling. Cuando hay una competición importante se llenan las gradas. Se conoce a los jugadores, la competición. Como detalle, en Stirling, que es un pueblo de unos 40.000 habitantes, tienen dos pistas, una con cuatro calles y otra con seis.

-Una médico que deja todo por el curling ¿a qué le suena?

(Risas). Bueno, me sacrifiqué por sacar la carrera y ya la tengo. Veremos cuándo es el momento de hacer la especialidad, que creo será cirugía vascular, aunque tras un año en la Cruz Roja, también me gusta el tema de ambulancias y emergencias. Ya veremos (risas). No lo he dejado todo, sino que en esta etapa era el momento adecuado para dedicarme al curling y buscar mi gran sueño que es ser olímpica en los Juegos de 2022. Sé que es muy difícil, pero quiero intentarlo y para eso me preparo y he tomado esta decisión. Cuando pase este ciclo olímpico ya se valorará la clasificación. Quiero luchar por ello.

-Y lo tiene que hacer fuera de Vitoria por falta de medios e instalaciones

Es una realidad que hemos venido sufriendo desde siempre. En España no tenemos apenas instalaciones adecuadas. Hubo un momento en el que nos estancamos y vimos que no mejorábamos. Competíamos en los mundiales y nos quedábamos a un paso de ganar a los países importantes, pero no era suficiente. Esto nos llevó a tomar una decisión para cambiar cosas y mejora la situación. Creo que ha sido la decisión correcta.

-¿Cómo se apañará para entrenar con su hermano Gontzal, su pareja en los dobles mixtos?

Lo tenemos todo planificado. Cada mes viene a hacer sesiones de entrenamiento. En febrero se va a Suiza de Erasmus, pero seguiremos con la misma planificación. Tenemos muy claro el objetivo olímpico los dos y vamos a por ello poniendo todo de nuestra parte.

-¿Aguantará cuatro años en Escocia? Se lo digo porque me han contado que echa de menos la tortilla de patata

(Risas). Uy, es verdad. Cocinamos mucho en casa. Se nota mucho la diferencia de sabores y calidad de la comida. Echo de menos el jamón y la tortilla de patata porque, aunque la hago, no sabe igual.