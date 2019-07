Ane Mintegi, la niña prodigio del tenis La joven tenistas guipuzcoana es una de las destacadas en el torneo que se celebra estos días en Vitoria. / IGOR MARTÍN Esta guipuzcoana de 15 años ha pasado de jugar a pelota a mano a disputar el Roland Garros y Wimbledon junior. Participa en Vitoria en el torneo ITF OLGA JIMÉNEZ Martes, 23 julio 2019, 22:41

Luce unas gafas que le dan personalidad. Su aspecto nos trae a la memoria a la mítica Billie Jean King, una leyenda del tenis mundial y pionera en la lucha de la igualdad de derechos para las mujeres, además de precursora del circuito WTA. Ese circuito profesional y la mejora en el ranking es el motivo por el que esta adolescente entrena, se prepara, se sacrifica y desde septiembre vive lejos de los suyos. «Merece la pena tanto sacrificio. Yo lucho cada día por intentar ser jugadora profesional», explica con timidez.

Afincada en Barcelona en el centro de alto rendimiento y en la academia BTT dirigida por Francis Roig, uno de los técnicos de Rafa Nadal, su entrenador José María Maresma, más conocido como 'Pipo' se ha convertido en su mejor apoyo. Juntos han ido haciendo camino, hasta manejar el éxito con mesura. En febrero Mintegi vencía en la Brasil Juniors Cup de categoría júnior, disparándose en el ranking mundial. «Todo lo marca la evolución del jugador. Antes de Brasil estábamos en el 400 del mundo y después entre las 100, lo que ha supuesto replanificar el calendario y jugar torneos de grado más alto. En este momento Ane está entre las cinco mejores del mundo de su categoría cadete. En junior está la 25 del mundo y entre las 10 mejores del mundo sub'18 con solo 15 años». Es disciplinada, fuerte y aguerrida en la pista. «Me gusta sufrir y luchar hasta que la otra se destruya de físico. Apretar con mi derecha y moverlas. Mi mejor golpe es la derecha». '¿Y tu golpe más flojo?' 'No hay'.

Cuando rompe la timidez, Ane enseña su parte más inocente. Quizá acostumbrada a no mostrar debilidades ante sus rivales, está en un camino entre niña y mujer indefinido. Aún se está haciendo. Manejar deportistas con tal precocidad y talento es difícil. «Está en un proceso de maduración que se refleja también en pista. Cuando mejoras y ganas la exigencia es mayor y el avanzar cuesta más. Llega un punto en el que vamos mejorando y encontrando más recursos para anular a nuestras rivales. Tenemos mucho trabajo físico, técnico y mental. Porque en este deporte la cabeza lo es todo» subraya el técnico catalán.

Su referente, Nadal

Compagina el tenis con sus estudios, ese plan B que siempre debe estar por si el objetivo de ser profesional no llega. De aquellos inicios con pelota Goxua en el frontón de Idiazabal, queda intacto su amor por la pelota, «deporte que sigo practicando cuando puedo. Me gustan Aimar Olaizola e Irribarria». Su referente en el tenis es Rafa Nadal. «Es uno de los grandes. Me gusta como jugador y es buena persona. Es respetuoso y no demuestra en pista. Es un ejemplo». Entre las mejores, Serenna Willians. En la década de los 90, Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez marcaron una época en el tenis español. La menor de los Vicario nos conquistó con su épico primer Roland Garros venciendo a la elegante Steffi Graft. Ane no había nacido, pero algo de aquella Arantxa luchadora saca en pista. «Salvando las distancias, porque el tenis de aquella época no tiene que ver con el de ahora, Ane tiene ese espíritu combativo. Arantxa era muy dura y difícil de doblegar. Hoy en día, este tenis es muy rápido, la bola tiene mucha velocidad».

Ane no nos regala demasiadas palabras. Es la segunda o tercera entrevista que le hacen en su vida. Resopla. Tiene ganas de acabar porque ya piensa en tenis, en prepararse, en visualizar su partido. Tras debutar el martes en dobles, hoy es el turno de individual, donde «dejaré todo en la pista y mi mejor tenis. Jugar en Euskadi es siempre un placer». Diplomacia ya aprendida. El después promete. Y es que tras el World Tennis Tour de Vitoria, disputará varias Copas de verano con la selección española para disfrutar de unas vacaciones y dirigir el foco a su próximo objetivo, el USA Open junior.

-¿Qué torneo importante te gustaría ganar?

- El Roland Garros.

-¿Nos concederás tu primera entrevista como profesional cuando eso suceda?

-Por supuesto, cuenta con ello.