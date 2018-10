Lanzadora de disco Mencía Alegre: «El lanzamiento de disco es un hobbie, yo quiero ser abogada» Mencía Alegre. / AVELINO GÓMEZ OLGA JIMÉNEZ Miércoles, 24 octubre 2018, 00:55

Mencía Alegre (Miranda de Ebro, 2003) es una atleta del club La Blanca que viene de lograr un nuevo récord de España sub 16 de disco tras una temporada en la que lo ha ganado absolutamente todo, incluidos tres campeonatos de España cadete. Solo tiene 14 años y ya apunta a poder ser una de las grandes lanzadoras de disco nacionales. Este año puede ser clave en su progresión ya que competirá como juvenil, lo que significa un cambio de peso en el propio disco y la presencia en competiciones internacionales. Buena estudiante y con el objetivo de seguir la tradición familiar de abogados, la pupila de Kike Fernández, lanzador y entrenador superior, sería feliz si pudiera estar en unos Juegos olímpicos pero, para eso, aún queda un largo trecho.

-¿Qué se siente cuando se lanza el disco de 800 gramos a 46,21 metros superando el record de Eva Costas en 2006 con 45,86 ?

- Cuando lo lancé ya sabía que iba bien. Luego cuando midieron y dieron la medida, mis compañeras de entrenamiento se pusieron a gritar, porque llevábamos esperándolo mucho tiempo. Lo había hecho en entrenamientos, pero cuando lo intentaba no salía. Me abracé a mi entrenador Kike porque hemos hecho un grandísimo trabajo.

-Un año en el que lo ha ganado todo, incluidos tres campeonatos de España ¿es bueno o malo en cuanto a tener demasiada confianza?

- Es bueno, te lo aseguro (risas). Soy muy joven, pero tengo los pies en el suelo. En los controles que se hacen en País Vasco o Castilla León igual si soy superior porque hago lanzamientos de 43 y la segunda lanza 30. Pero en campeonatos de España, en verano, estuve muy nerviosa y gané por 28 centímetros. El nivel ha subido mucho.

-Este año competirá en categoría juvenil ¿qué cambios supone?

- Es un salto importante. Ya hay competiciones internacionales. Y estás con el peso reglamentario que ya no cambias. Es decir, paso de los 800 gramos a 1 kilo en el disco y eso se notará. Este año me servirá para amoldarme e ir viendo el cambio. Pero esos 200 gramos se notan.

-Atletismo, lanzamiento de disco…¿dedicarse a esto es una quimera?

- No, no. Yo tengo que estudiar y ganarme la vida como abogado, siguiendo la tradición familiar, de padre y abuelo. Empecé como hobbie y así lo tomo. Empecé con otros deportes, fútbol, tenis, pádel, baloncesto y estuve una época, un par de meses inactiva porque no sabía qué hacer. Fue mi entrenador Kike Fernández quien me animó. También quiere que lance peso, pero a mí lo que más me motiva es el lanzamiento de disco. Siento una adrenalina especial. Es difícil de explicar.

-Se explica de maravilla a pesar de sus 14 años. ¿Si le digo juegos olímpicos que me dice?

- (Risas). Ufff pues que sería maravilloso. Que me voy de cabeza. Si me lo dijeran en unos años me pondría desde el minuto uno a entrenar y a prepararlos con toda la ilusión. Para los que hacemos atletismo, estar en unos juegos olímpicos es lo máximo. Sería una gran ilusión, pero queda mucho tiempo por delante. ¡Solo tengo 14 años!

-Un diamante que pulir en el CAR de León, al que va a acudir regularmente durante todo el año con diferentes tecnificaciones ¿un sacrifico que merece la pena?

- Bueno, para mí no es un sacrificio. Me encantan esas concentraciones. Es un lugar donde aprender, mejorar la técnica, y compartir. Se crea un gran ambiente y para mí es perfecto. Sé que la temporada que empieza va a ser sacrificada entre entrenamientos, competiciones e ir a León, pero estoy contenta. Este año el objetivo será ir a los juegos de la juventud de Bakú en 2019. Será una experiencia super bonita para mí (sonríe).