Deporte adaptado June Marcos, una excepción en el rugby en silla vasco June Marcos es la única jugadora vasca de rugby en silla / EL CORREO La jugadora de Basatiak Zuzenak disputó su primer amistoso en la capital alavesa ante el actual campeón de España, el CAI Zaragoza OLGA JIMÉNEZ Viernes, 23 noviembre 2018, 00:35

Basatiak Zuzenak y CAI Zaragoza vivieron un partido amistoso que sirvió de aprendizaje a ambas escuadras. El resultado final 31-39, tras cuatro cuartos de 8 minutos, dio pie a continuar 5 minutos más, como espectáculo extra para los curiosos que se acercaron al polideportivo Ariznabarra. Para eso sirven los amistosos.

Es un deporte nuevo, o relativamente novedoso, aunque su origen se remonta a los años 70 en Canadá. En España su introducción está siendo paulatina, pero la conformación de equipos y apuestas serias por varios clubes ha determinado que en 2019 haya una liga.

En Vitoria, se vieron avances interesantes en la escuadra alavesa dirigida por Ainhoa Rodríguez.Se notó la experiencia de dos exjugadores de baloncesto en silla como Toni Sánchez y Asier Domínguez o Markel Kerexeta, los tres convocados en diciembre con la selección española. Todo chicos y June Marcos. La vitoriana de 22 años, estudiante de medicina, sufre una patología cuyo nombre técnico es «neuropatía desmielinizante sensitivo-motora». Una enfermedad neuromuscular degenerativa que debilita y cuya progresión es toda una incógnita. «He encontrado mi deporte. Empecé en la Escuela de Zuzenak con el baloncesto en silla pero no era lo mío» comenta. Tras el partido en la capital alavesa, June analizaba el partido. Con apenas un año de entrenamiento, «aún quedan muchas cosas por mejorar». Es una jugadora lista, capaz de dirigir la estrategia, a pesar de no tener un físico privilegiado. No tiene fuerza, pero sí una inteligencia que le permite leer el juego de una manera privilegiada. Mira la vida con optimismo y siempre en presente. June es la única jugadora vasca que practica el rugby en silla de ruedas. Sólo hay dos en España.

Se llama rugby y algo de ello hay, pero las reglas en pista del «quad rugby» se adaptan a los participantes, muchos de ellos con un grado de discapacidad muy alto y movilidad reducida.

Los aragoneses son los actuales campeones de España. En Madrid y Barcelona, el rugby en silla sigue creciendo de la mano de los equipos Toros FLM (Fundación Lesionado Medular) y Buc Wheelchair Rugby.

En 2019 habrá una liga, no será convencional. Se harán varios encuentros en diferentes ciudad y fines de semana. Es el comienzo.