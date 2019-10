Pelota Ane Ibáñez: «Dentro de la pelota femenina hay rangos» La paletista Ane Ibáñez posa en el frontón de la plaza de Los Fueros. / RAFA GUTIÉRREZ Pelotari La deportista alavesa participará desde el lunes en Francia en la Copa del mundo de paleta argentina OLGA JIMÉNEZ Martes, 15 octubre 2019, 22:33

Ane Ibáñez (Vitoria, 1991) empezó con 10 años a familiarizarse con los frontones para hacer de su afición por el trinquete casi una forma de vida. Compatibiliza su profesión de enfermera y sus estudios de Psicología por la UNED con el deporte de alta competición, como lo demuestra su convocatoria con la selección española para disputar la Copa del mundo de paleta argentina. Junto con la también vitoriana Nagore Martín, Haizea Zamora y Amaia Irazustabarrena competirá en el trinquete de la localidad francesa de Oloron Sainte Marie, cerca de Pau, del 21 al 26 de octubre.

-¿Se quita así la espina de no haber estado en el pasado Mundial?

-Estoy con muchísima ilusión. Si me dicen hace unos años que iba a ir con la selección y competir a este nivel, te hubiese dicho que no. Estuve en la preselección y el pasado verano fue muy exigente, con pruebas físicas cada mes, y no tenía costumbre. ¡Fíjate a donde me ha llevado la pala! (Risas). La verdad es que no ir al Mundial sí fue una pequeña decepción, pero me sirvió para sentar las bases de una preparación de nivel que he notado. Me alegré mucho por María (Sáez Arzamendi) y Nagore (Martín). Ahora me ha tocado la Copa del mundo. Es un premio a tanto trabajo.

-¿Qué dimensión tiene jugar una Copa del mundo de pala argentina?¿Algo similar a la Champions en fútbol?

-Pues mucha, aunque soy la primera que no le da el valor que merece. El símil con el fútbol está bastante cercano a lo que es en la pelota una Copa del mundo. Después de un mundial, es el evento más importante. Además de lo deportivo, llegar hasta ahí requiere mucho esfuerzo, porque no somos profesionales. Yo soy enfermera, trabajo en el hospital de Santiago y ni te imaginas la de turnos que tengo que cambiar para poder irme a Francia, en este caso, o en verano que tenía que marcharme todos los jueves a entrenar a Pamplona. Lo de cuadrar horarios y turnos es otro esfuerzo, aunque mis compañeros de trabajo me ayudan muchísimo. Esto tendrá luego su contrapartida, es decir, trabajar veinte días seguidos, pero soy consciente de que es la única manera de poder hacer compatible mi vida laboral y con la deportiva.

-¿España es una potencia del trinquete?

-Hace años, España y Francia estaban un nivel por encima sin olvidar nunca a Argentina. En la última época, países como México o Uruguay están empezando a hacer podios. De hecho, México quedó tercera en el pasado Mundial. Entre estos cinco países estaremos muy igualadas. Además, la pareja francesa campeona del mundo no estará, y eso iguala un poco más la Copa del mundo. Luego están las selecciones de Cuba, Chile y Estados Unidos, que sin menospreciar a nadie, creo que están un escalón por debajo de nosotras.

Estudiante de psicología

-¿Usted juega en el trinquete por convicción?

-Me decanté por trinquete o pala argentina porque me parece dinámico, más técnico y rápido y hay que pensar, usar mucho la cabeza. Empecé compitiendo en Liga Vasca y luego en el campeonato de España donde junto con Nagore llevamos tres años ganando y marcando un camino, además de dos ligas vascas. Ahí es donde me he dado cuenta del nivel que podemos tener. Mi problema es que no me lo creo ni le doy el valor que supone el sacrificio que hago por competir, mejorar, entrenar.

-Estudia también psicología, ¿cómo lo hace?

-Por la UNED. Estoy acabando segundo y con asignaturas de tercero. Me ha ayudado mucho en mi deporte, porque el trinquete tiene mucho de mental. Es una modalidad en la que nunca puedes dar por cerrado un partido, siempre se puede dar la vuelta. Esa fuerza mental es importante y estoy aplicándola para mejorar mi juego.

-Dentro de esa apertura de la pelota femenina, ¿la pala está en un lugar secundario?

-Me temo que sí (risas). Y el trinquete ni te cuento. Con la creación de la asociación EPE se están sentando las bases para el crecimiento en la buena dirección de la pelota y las pelotaris. Será un paso importante, pero es verdad que como palista y trinquetista, se vive un poco diferente porque la mano está teniendo un tirón importante, pero la pala se queda atrás. Dentro de la pelota vasca femenina también hay rangos.