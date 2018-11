Hockey patines/Liga Norte El hockey patines femenino prepara su revolución El Aurrera de hockey patines durante un partido en el polideportivo Ariznabarra / Aurrera Hockey Patines Por primera vez, se crea la Liga Norte con el Aurrera de Vitoria como único representante vasco OLGA JIMÉNEZ Martes, 13 noviembre 2018, 23:44

Hace cuatro años, una cantera emergente de niñas practicantes del stick y el patín nació de una forma espontánea en Vitoria. De la tradición de patinar, una afición que va en aumento en la capital alavesa, a sumar más elementos para conjuntarse en el duro deporte del hockey. Con adolescentes y jóvenes en plena formación con campus y tecnificaciones, la explosión de talento ha derivado en un equipo femenino que compite desde el pasado mes de octubre en la Liga Norte. «Por abajo vienen un montón de niñas. Este año solo hay cuatro equipos en esta liga norte, pero no es descabellado pensar que en tres o cuatro años pueda haber nueve equipos. Se está viendo que el hockey femenino cada vez va creciendo más» comenta Javier García, directivo de la sección de hockey del Aurrera.

Al equipo alavés le acompañan en esta primera experiencia, el Laguna Negra de Soria y los clubes navarros del Denok Bat y Rochapea. El inicio no ha podido ser más prometedor con dos victorias contundentes. La liga, en este formato reducido se alargará hasta marzo con sistema de enfrentamientos a doble vuelta. Tal vez, los resultados sean lo de menos, y lo de más sea competir. Se da la circunstancia de que el hockey patines es otro ejemplo de deporte inclusivo, donde chicos y chicas comparten pista. En la liga juvenil vasca, el Aurrera compite con un equipo mixto compuesto por nueve chicas y cuatro chicos. Rebeca García es una de las integrantes tanto del senior femenino como de este conjunto juvenil. «Entrenamos siempre con chicos. Son entrenamientos mixtos. Como estamos acostumbradas a jugar con chicos y contra chicos, en la liga exclusivamente femenina no se nos hace tan duro. Trabajamos mucho el físico y la fuerza, porque ya a partir de los 15 años, los chicos nos superan en esa faceta. Pero nosotras lo suplimos con otros elementos más técnicos y tácticos. Es un constante aprendizaje» comenta una de las jugadoras más jóvenes. La mayor tiene 19 años. Son apenas niñas que pretenden abanderar un proyecto que toma cuerpo en Vitoria.

El reciente campeonato de Europa logrado por la selección española femenina ha despertado aún mayor interés. Algunas de sus integrantes se dedican a hacer formación por toda España. «A mí me han entrenado Anna Casarramona, Sara González Lolo y María Fernández en diferentes tecnificaciones a las que he ido en verano. Me encanta verlas competir. Me gustaría llegar a su nivel» apunta Rebeca.

La máxima categoría del hockey patines estatal es la Ok Liga Femenina con 14 equipos, con supremacía catalana, además de equipos madrileños, gallegos y asturianos. Ese nivel actualmente es inalcanzable, pero lo iniciado con la Liga Norte, puede suponer un comienzo. «Podríamos plantearnos entrar en un sistema de clasificación para aspirar a ascender de categorías. Pero tendríamos otro hándicap como serían desplazamientos y gastos que ahora mismo no podríamos asumir. Lo principal es promover este deporte y que tenga consistencia» desea Javier García.

Solo entre Vizcaya y Álava existe una cantera de cerca de 100 niñas entre 8 y 14 años. Dentro de unos años, y con esta progresión, se podrá formar una liga femenina con más equipos lo que hará subir el nivel competitivo. Es cuestión de paciencia. La revolución del hockey patines se prepara en Álava y Euskadi.