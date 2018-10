Ane Hernani: «Me podían las ganas de curarme y vivir» Ane Hernani. La escaladora, que superó un cáncer de mama a los 49 años, ofrecerá una charla en Vitoria esta tarde OLGA JIMÉNEZ Jueves, 18 octubre 2018, 20:59

Ane Hernani (Elorrio ,1966) recibió el diagnóstico de un cáncer de mama hace cinco años. A esta «irakasle» de biología en un instituto de Ermua, su vida sufría un traspié a sus 49 años. Pero se agarró a la vida, como lo ha hecho con las innumerables paredes que ha subido en su carrera deportiva como escaladora, campeona de Euskadi en Dificultad en los años 90. Con todos los «agarres» necesarios, supo sostenerse en uno de los momentos más delicados para volver a coger impulso y hollar el pico más importante, el de su propia vida. Esta tarde ofrecerá una charla en Vitoria (Sala Luis de Ajuria, 18:00 horas), invitada por la federación vasca de montaña dentro de una serie de actos organizados alrededor de este día, en la plaza de España.

- ¿Cómo recibe el diagnóstico del cáncer de mama?

-Me ocurre hace cinco años, en el 2013, de una manera inesperada. No me lo terminé de creer, pero opté por afrontarlo de una manera calmada y tranquila. Segura de que todo saldría muy bien. Me sometí a una pequeña operación, pasé por el trago de la quimioterapia. Me podían las ganas de curarme y vivir. En ningún momento me pasó por la cabeza que las cosas iban a ir mal.

- ¿Cuál fue la reacción de su entorno?

- Pues de mucho asombro y preocupación, tanto de mi ama, hermanas, mi pareja. Pero yo estaba convencida de que todo saldría bien. Fíjate que me quedé calva y tenía una cara de alienígena que impresionaba, y ni siquiera me veía tan mal.

-¿Le ha cambiado algo en su vida?

- Sinceramente no. Es una experiencia que no me ha cambiado ni en mi manera de ser y vivir. Es verdad que te hace pensar en determinados momentos y cosas de tu vida diaria. Para mí no fue tan traumático. En cuanto pude, me fui a escalar. Al principio, notas mucha debilidad. Pero son las ganas de vivir las que te empujan, primero a salir a pasear, luego a correr y luego a escalar. Perdí 8 kilos, pero me puse normal pronto y sin secuelas. He sido una afortunada dentro de la enfermedad.

- ¿Qué significa la escalada en su vida?

- Bueno es mi gran pasión. Hice mis pinitos compitiendo cuando era más joven. Me da vergüenza decirlo, pero fui campeona de Euskadi en Dificultad en 1995 y 1997. Antes no competían tantas mujeres y éramos menos, pero todo está cambiando y cada vez hay más chavalitas. La escalada es una manera de vivir. Quizás me ayudó también a afrontar el cáncer con más naturalidad y a llamarlo por su nombre.

-Con motivo del Día internacional contra el cáncer de mama, ofrece este viernes una charla en Vitoria donde contará su experiencia ¿qué quiere trasladar?

- A las personas que les toque pasar por esto les mandaría mucha fuerza y todas las ganas de seguir. Hay que mirar hacia adelante. La actitud y la fuerza interior que tenemos las mujeres no tiene precio. Es vital. En cuanto a la prevención, les diría que tengan hábitos saludables, que hagan deporte. La máxima 'Mens sana in corpore sano' es importantísima. El tabaco y la dieta son el 80 por ciento de esta enfermedad, el otro 15 son factores genéticos y el otro 5 por ciento se encaja en otros factores. Haría hincapié en promover los hábitos saludables y llevar una vida sana. Tan importante es eso como compartirlo con naturalidad con tu gente. Que no sea un tabú o un estigma. Al cáncer de mama hay que llamarlo cáncer de mama, es una enfermedad y se puede tratar.

.- ¿Cuánto influye el apoyo psicológico del entorno?

Pues es un factor importantísimo para llevar mejor los tratamientos. El enfermo lo sufre, pero la gente que tenemos alrededor también.

-¿Pensó mucho en la muerte?

- Sinceramente no. En ningún momento. Recuerdo el momento en que les conté la noticia a mis aitas, lo primero que dijo mi ama fue «¿Por qué no me ha pasado a mí?» Esas palabras me llegaron y me emocioné mucho. Fui yo la que le tranquilicé. Tenía tan claro que nada podía salir mal que esa fuerza interior me ayudó totalmente en el proceso.