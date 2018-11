Rugby en silla «En el deporte adaptado lo de la igualdad es algo más natural» La entrenadora vitoriana enseña el balón de juego del «quad rugby» / EL CORREO El rugby en silla tendrá su propia liga en 2019. El equipo Basatiak Zuzenak de Vitoria es el único representante vasco OLGA JIMÉNEZ Martes, 20 noviembre 2018, 23:04

Ainhoa Rodríguez (Vitoria, 1996), compatibiliza su pasión por el fútbol en el Oiartzun de Segunda División y su labor al frente del Zuzenak de rugby en silla. Esta licenciada en IVEF, apasionada del deporte, dedica parte de su vida entre viaje Oiartzun-Vitoria a impulsar un deporte emergente como el Quad Rugby. El pasado sábado se disputó en Vitoria el primer amistoso de una modalidad que tendrá su propia liga en 2019. En un ámbito masculino, su presencia en el banquillo destaca. Ella no se arruga. Quizás curtida en muchas batallas a pesar de su juventud. Con 20 años, sufrió una grave lesión de rodilla. «De todo lo malo se saca algo positivo», explica con una energía que contagia.

Cuénteme cómo ha sido su carrera deportiva en el fútbol

-El Oiartzun me dio la oportunidad hace dos temporadas de disputar algunos partidos en la Primera División conde volví a disfrutar muchísimo y desgraciadamente tuve una lesión muy grave, la famosa triada que me ha tenido apartada un año. Pero estoy totalmente recuperada, muy contenta, y he vuelto a jugar, de nuevo en el Oiartzun, ahora en Segunda División. Muy feliz, haciendo una de las cosas que más me apasionan que es el fútbol.

Una lesión como la suya obliga a muchos deportistas a abandonar su deporte

Es verdad. Es muy dura y requiere una recuperación muy larga. Hay evidencias científicas que muestran que mucha gente vuelve a recaer y por eso, hay un alto porcentaje que determina por dejar de competir. Pero yo desde el primer momento que me diagnosticaron la triada me puse a prepararme para la operación y tras el quirófano, entrar en Zuzenak me aportó muchísimo porque me dieron la opción de jugar a baloncesto en silla para mantenerme activa, además de horas de natación y gimnasia. Me machaqué hasta recuperarme bien.

Su pasión es el deporte y le van los retos ¿por qué aceptó entrar en el proyecto de Zuzenak con el rugby en silla?

(Risas). Soy una echada para adelante, es verdad. Al principio, conté con la ayuda de Lander Lozano que fue el que impulsó el equipo de rugby en silla. Es cierto que cuando me propusieron estar en el cuerpo técnico me dio algo de miedo porque era un deporte totalmente desconocido y me tuve que actualizar. Por lo de dirigir a jugadores que en algunos casos me doblan la edad, no me preocupaba tanto porque es un grupo estupendo y muy trabajador. Pero fui a Toledo a ver un campeonato y ahí empecé a introducirme en el rugby en silla. Es verdad que desde la federación española también he recibido mucha ayuda porque acabamos de empezar. Y el año pasado Zuzenak formalizó el equipo, con pocos jugadores y empezamos a entrenar hasta competir en el campeonato de España. Este año tenemos un equipo de 11 personas, con otro ritmo y estamos mucho más ilusionados porque en 2019 comenzará una liga.

Entrenadora mujer y en una disciplina adaptada ¿Es rizar el rizo?

Nooo. Para nada. En nuestro caso del rugby en silla, es verdad que somos pocas, pero en Barcelona, la entrenadora del BUC, también es chica y nos apoyamos mucho. Estamos también en el cuerpo técnico de la selección española y para nosotras es muy normal. En el baloncesto en silla no hay mujeres entrenando, aunque sí las hay jugando. El deporte adaptado es muy inclusivo y aquí lo de la igualdad es como más natural. En nuestro equipo tenemos a June Marcos que es la única jugadora, sólo hay dos en España que jueguen a rugby silla, y es una más.

¿Qué objetivos de marcan con el rugby en silla?

Seguir aprendiendo. Entrenar mucho y mejorar. Somos novatos. El club se ha volcado con esta nueva disciplina y estamos con toda la ilusión. El 2019 será de absoluto aprendizaje. Hay que seguir asimilando conceptos del juego y aplicarnos a nuestra manera de jugar y competir.