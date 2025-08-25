La alavesa Izaro Blanco se cuelga el oro europeo en el Universitario de kickboxing

Jon Aroca Lunes, 25 de agosto 2025, 19:38 Comenta Compartir

Izaro Blanco, luchadora nacida en Orozko pero residente en Vitoria, se ha colgado la medalla de oro en el Campeonato de Europa Universitario de kickboxing celebrado en la ciudad polaca de Varsovia. La joven luchadora, de solo 20 años, llegaba con elevadas expectativas a la cita y no ha defraudado contra adversarios de gran nivel. Una participación perfecta, sin apenas errores, lo que ha llevado al competidora alavesa a colgarse una prestigiosa medalla representando en el torneo a la Universidad del País Vasco.

La integrante del Dinamita Team se impuso en la primera ronda a la representante alemana por un claro 3-0. El mejor inicio posible para afrontar el segundo combate contra la luchadora de Hungría. Pelea saldada, eso sí, con idéntico resultado. Esos dos triunfos situaban a Blanco como una de las grandes aspirantes al título, aunque le quedaba medirse en la final a la polaca Margareta Kakol. Otro contundente 3-0 le permitió colgarse una arrolladora medalla de oro.

El primer puesto en el prestigioso campeonato Universitario es un éxito más para una competidora que cuenta con un amplísimo palmarés. Entre sus éxitos están las 13 medallas de oro obtenidas en los campeonatos de España FEKM, así como varias preseas en los Europeos y Mundiales WAKO. También cuenta con varias participaciones en Opens Internacionales en las filas de la selección española.

Objetivo cumplido

«Voy a disfrutar y a hacerlo bien, pero después de haber trabajado tanto y estar todo el verano esforzándome, quiero ganar. Mi único objetivo es medalla de oro», compartía Blanco en El Correo pocos días antes de poner rumbo a Polonia. «Me motiva mucho poder enfrentarme contra luchadoras de diferentes países e ir cogiendo cada vez más experiencia», señalaba.