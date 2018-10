Mendizorroza se llenará en la copa de la reina La celebración de la Copa de la Reina en Vitoria, es algo que tanto la ciudad como Araski se merecen La afición de Araski es fiel a su equipo en los partidos de Mendizorroza / EL CORREO MARTA TUDANCA Sábado, 27 octubre 2018, 07:21

Estoy muy feliz de que se celebre un evento tan importante en Mendizorroza, en un pabellón tan mítico, en una ciudad que siento y de la que me siento tan orgullosa que respira baloncesto las 24 horas. Ahora que los kilómetros me dan perspectiva, que la vida en Alemania es tan diferente, la distancia me hace sentirme aún más orgullosa de ser de donde soy. Este año tomé la decisión de afrontar otros retos profesionales. No me arrepiento, la experiencia será de deporte y de vida. En este momento en el que escribo estas líneas, me siento feliz porque acabo de debutar en Eurocup con la primera victoria para mi equipo y una buena actuación personal. Pero siento con nostalgia que no podré jugar en mi casa un torneo tan maravilloso y espectacular como es una Copa de la Reina. Me queda el consuelo de ver a compañeras y amigas de Araski , dejándose la piel en la pista. Porque esa adrenalina extra, la pondrá el público que llenará Mendizorroza y esa afición de diez que tenemos. Seré una más desde la distancia. Estoy convencida de que Araski hará un gran papel y que el club estará a la altura para organizar la mejor edición de la Copa. Veré los partidos por internet y desearé que ganen las mías. Tuve la inolvidable experiencia de vivir la Copa en Girona, la primera que disputábamos y como recién ascendidas a Liga Femenina. Con el tiempo te das cuenta de que aquello fue increíble, que estuvimos arropadas en Fontajau por cientos de seguidores vitorianos que dieron ejemplo de deportividad y de cómo animar. Es una competición muy bonita, especial y diferente. La Copa es el primer objetivo de la temporada y todos los equipos buscan estar entre los elegidos. Este año, el formato de ocho equipos alarga el torneo, como fue antaño, lo que añade más espectáculo, como lo es desde hace años la Copa del Rey. Nos espera un 2019 espectacular en Vitoria con la Copa de la Reina y la Final Four. Nos esperan unos meses apasionantes.