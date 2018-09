Llega la hora de empezar a ganar 02:02 Las chicas del Aurrera al completo. / Blanca Castillo El Aurrera y el Alavés femenino comienzan una temporada en la que el futuro cambio del formato de las categorías aúna exigencia y oportunidades SERGIO EGUÍA Sábado, 8 septiembre 2018, 00:10

Hoy arranca la temporada de fútbol femenino en España. En el caso de la Segunda División, con dos equipos vitorianos, se podría parafrasear a Carlos Tarque y, para empezar, decir que es un final. Como en la canción de M Clan, hay miedo de volver a los infiernos. Porque los equipos que no den el salto a la Primera B que se estrena el próximo curso encararán un final de temporada que no será feliz. Aunque se salve la categoría.

La Federación, buscando que los clubes con más posibles y talento deportivo se despeguen de los que compiten más con el corazón que con la cartera, ha decidido hacer una dura criba. De los 112 equipos que hay ahora en la competición -divididos en ocho grupos- solo se instalarán en la nueva categoría intermedia 32, que el próximo año serán divididos en dos mitades de 16 (norte y sur).

Los elegidos serán los cuatro primeros de cada lote y los cuatro mejores quintos. Es decir, que el Aurrera y el Alavés aspiran a meterse en esas plazas para asegurar su presencia en Primera B el próximo ejercicio. Sin olvidar que el campeón de grupo de esta campaña, como es habitual, aspirará en un 'play off' al ascenso directo a la Liga Iberdrola.

«Si quieres estar en la máxima categoría este es el año para conseguirlo», asegura ambicioso Joseba Basarrate, nuevo entrenador de las Gloriosas. «Nuestro objetivo mínimo es meternos en Primera B. Ahí hay que estar sí o sí, pero desde el próximo año, con lo competida que será esa nueva categoría, el ascenso a la Liga Iberdrola se podrá aún más caro. Así que el año es este».

Portería. Maialen Naberan, Neike Barga y Andrea Tovar. Defensa. Elsa Pages, Maitane García, Karen Spiazzi, Adriana Alonso, Maialen G. Balugera, Laura Berezo y Vera Martínez. Centro del campo. Maialen Mtz. Marigorta, Alba Aznar, Sofía Hartard, Emma Martín, Tomi Tomiyama y Sara Tazo. Delantera. Ane Miren Martínez de Lahidalga, Marta San Adrián, Amancay Urbani, María Ortiz de Pinedo, Alexia Blanco y Naia Vallejo. / Blanca Castillo

Con ello no quiere decir que el Alavés sea favorito a subir este curso que comienza, pero sí deja claro que no van a escatimar esfuerzos para tratar de cubrir etapas. «Tenemos seis jugadoras del año pasado y un buen grupo de refuerzos. Se ha cuidado mucho la elección de las futbolistas este verano. No solo queríamos grandes talentos, también buenas personas, de trato fácil, para crear un ambiente de trabajo óptimo».

Y por el momento, la fórmula parece que funciona. En el último entrenamiento antes de empezar mañana contra el Mulier ( 17 horas, en Ibaia), todo eran risas y desenfado. La tensión iba por dentro. Las ganas de comenzar a pisar el césped con puntos en juego. «De competir hay ganas, sí, pero sobre todo hay ganas de empezar a ganar», aseguró Basarrate, que llevará a las suyas toda la liga con el cuchillo entre los dientes. Al más puro estilo Luis Aragonés. Ganar, ganar y volver a ganar.

La competencia es alta. El Eibar, por ejemplo, ha invertido una gran cantidad de dinero en su nueva plantilla. El Osasuna es otro de los que quiere dar el salto, como el Athletic B, que incorpora a Paula Arana, la estrella del Aurrera el pasado año y campeona de Europa sub'17 este verano con la selección española.

Camino más pausado

Las eibarresas visitarán Vitoria en las jornadas 5 (contra las Gloriosas) y 24 (Aurrera). Las pamplonesas vienen a Olaranbe ese mismo 14 de octubre que las eibarresas están en Ibaia y regresan el 14 de abril para medirse a las de Basarrate, en uno de los duelos que puede decidir el final de liga. Por su parte, el Athletic juega contra las chicas de Santamaría en la jornada 4 y en la ciudad deportiva José Luis Compañón en la 24; siete días antes de recibir al Osasuna.

Por otro camino más pausado, pero igual de decidido afronta la temporada el Aurrera. Las de Asier Santamaría se estrenan hoy mismo (18.30 horas) en Pradejón. Las riojanas, contra las que también se comenzó la liga hace 12 meses, les han ganado los dos últimos partidos y hay ganas de cambiar las cosas. «Yo quiero empezar ganando para tomarnos la revancha», comenta Ane Miren García, una de las capitanas de las de Olaranbe.

Portería. Andrea Larrañaga y Silvia Pérez. Defensa. Estibaliz Arreche, Zuriñe Ortiz de Mendivil, Uxue Mendia, Nagore Rueda, Idoia Alducin, Yolanda Pozo y Leire Eguía.Centro del campo. Naiara Pagalday, Ilargi Ortiz de Zárate, Sara Caranca, Amara Robledo y Maialen Garlito. Delantera. Nagore Moradillo, Ane Miren García, Elene Errasti, Maitane Vilariño y Miren Duque / Blanca Castillo

«Pero no perseguimos un objetivo concreto para el conjunto del año. Nos encanta jugar y queremos ganar todos los partidos que podamos para terminar lo más arriba posible. Ese es el camino, el partido a partido. Ponerte metas al principio solo sirve para generarte frustración si luego las cosas no van por donde esperabas».

Las rojillas apuestan por el 'cholismo'; mientras sus vecinas albiazules prefieren la doctrina del sabio de Hortaleza. Pero al final fútbol es fútbol, que diría Vujadin Boskov. El periodismo deportivo es un adicto a los tópicos, sí, pero la realidad es más tozuda que el frontis del Ogueta y todo lo que se prepare en pretemporada deberá refrendarse en el campo.

Derbi en siete días

El balón comienza a rodar hoy. Por delante 26 jornadas. El calendario ha querido que en siete días se produzca el primer derbi. Será en las instalaciones creadas por Javier Knorr al sur de Vitoria. La vuelta, en la jornada 15 (a finales de enero). Entonces se podrá comprobar si la trayectoria de estas dos líneas es paralela o secante.

El modelo, esta campaña, es diametralmente opuesto. Toda las jugadoras del Aurrera (salvo una navarra) son alavesas. Algunas extremadamente jóvenes. Incluso el calendario ha 'castigado' de manera inversa a los dos equipos alaveses. El comienzo de temporada es terrible para las rojillas, que encadenan partidos contra Athletic, Osasuna y Oiartzun (uno de los tapados del año) a primeros de octubre.

En cambio, para las alavesistas el sprint final promete más codazos que en una gran vuelta ciclista. Termina la campaña con el Oiartzun, después de visitar a Osasuna y recibir al Athletic. Solo el que termine primero se meterá en el 'play off' de ascenso a la Liga Iberdrola.