Gloriosas y Aurrera buscan volver a la senda de la victoria Un lance del encuentro que disputaron Aurrera y Athletic. Las rojillas se enfrentan en casa al Oiartzun, colista, y el Alavés viaja a casa del San Ignacio bilbaíno

Con la mente puesta en volver a sumar tres puntos llega la sexta jornada de Liga para Gloriosas y Aurrera. Las albiazules viajan a casa del San Ignacio bilbaíno (12.00 horas) y el Aurrera recibe en Olaranbe al Oiartzun guipuzcoano (11.30 horas).

Será un partido especial para Joseba Basarrate, entrenador de las Gloriosas. No en vano, viaja a la que fue su casa durante las últimas nueve temporadas. Por eso, reconoce que será un partido «bonito y diferente». Llegó al club en verano de 2009 y, excepto una temporada en la que fue segundo entrenador del Barakaldo masculino, permaneció en el club hasta este verano. Con ellas disputó en la temporada 2016-2017 el 'play-off' de ascenso a Primera División. El Sevilla, que ascendió, las eliminó en semifinales. También tres jugadoras, Maitane, Laura Berezo y Naia Vallejo, se enfrentarán a su exequipo. El entrenador albiazul no tiene bajas, aunque Neike y Elsa, recién salidas de lesión, son duda. Por lo tanto, tendrá que realizar varios descartes.

Basarrate ve importante volver a ganar tras el empate de la semana pasada contra el Eibar. «En casa siempre quiere ganar, pero si derrotamos al San Ignacio haremos bueno el punto de la semana pasada», asegura. El rival, el San Ignacio, llega al choque en un buen estado de forma. Tras un inicio de temporada difícil, donde cayeron en las dos primeras jornadas, han sumado siete de los últimos nueve puntos. Por eso, el entrenador albiazul cree que es un equipo «irregular», aunque «capaz de ganar a cualquiera». La semana pasada superaron por 1-3 al Pradejón. Así, son sextas con siete puntos.

Uno menos tiene el Aurrera, que quiere volver a ganar tras dos derrotas consecutivas. La semana pasada no pudieron puntuar en casa de Osasuna, uno de los favoritos al ascenso. Pese a la teórica inferioridad, aguantaron el empate durante toda la primera mitad. Sin embargo, en la segunda parte, un gol de Sara Carrillo dejó de vacío a las de Asier Santamaría.

Especialmente importante para ellas es el partido de esta jornada en Olaranbe tras la última derrota en su feudo a manos del filial del Athletic. Todavía no se han estrenado en casa y el Oiartzun parece la oportunidad idónea. Las guipuzcoanas, pese a estar llamadas a terminar en la zona media de la clasificación, no terminan de arrancar y ocupan el farolillo rojo. Sólo han sumado un punto en seis partidos y todavía no han puntuado fuera de casa. La semana pasada en su feudo, el Karla Lekuona, fueron superadas por el Mulier navarro.

Si las rojillas ganan sumarán nueve puntos que les consolidarán en mitad de tabla, aunque todavía lejos del cuarteto de cabeza, en el que está el Alavés. Las Gloriosas quieren volver a ganar para seguir firmes en el coliderato. Así, la semana que viene, con el duelo directo entre Athletic B y Eibar, las de Joseba Basarrate podrían volver al liderato.