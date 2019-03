Una victoria para dar otro paso hacia el play off Sofía Hartard intenta un acrobático remate en el duelo contra el San Ignacio. / IGOR MARTÍN Las Gloriosas, que vestirán de morado por el 8M, quieren superar a un Pradejón notable lejos de casa JON AROCA Domingo, 10 marzo 2019, 12:17

Aunque la noticia de que jugarán en Mendizorroza por primera vez en su historia ha copado todos los focos, las Gloriosas todavía tienen que disputar tres partidos hasta ese encuentro. Con dos de ellos de forma consecutiva en Ibaia, las de Joseba Basarrate cuentan con una oportunidad inmejorable para consolidarse en la primera posición. El primer escalón será hoy en casa (Ibaia, 16:00) contra el Pradejón riojano, un peligroso rival cuando juega lejos de su campo. Será también un encuentro especial para las albiazules, que serán, por un día, moradas, ya que vestirán una camiseta conmemorativa para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En la elástica lucirán además el lema 'Berdintasuna, guztion ardura' (la igualdad, responsabilidad de todos).

Joseba Basarrate reconoció su alegría por el «premio» de jugar en Mendizorroza, pero recalcó la importancia de apartar ese partido y pensar en los tres que restan hasta entonces. También recordó la necesidad de volver a recuperar la seguridad en casa tras tres triunfos titubeantes en los minutos finales. Contra el Aurrera, Berriozar y San Ignacio, a las albiazules les costó imponerse y dar continuidad a su juego.

Tampoco será fácil esta semana porque el Pradejón «es un equipo que todas las temporadas empieza flojo, pero que siempre mejora». Especialmente a domicilio, donde ha ganado la mitad de los partidos que ha jugado (cinco de diez). También consiguió empatar en Tajonar contra Osasuna. Aunque no tiene objetivos en el plano clasificatorio –es séptimo, a dos puntos del quinto–, la posibilidad de infligirle su primera derrota al líder siempre es un estímulo.

El técnico vizcaíno sólo tiene la baja confirmada de la japonesa Tomi, lesionada en la rodilla, y que no se espera que aparezca hasta dentro de varias semanas. Algunas jugadoras han arrastrado molestias durante los últimos días. En cualquier caso, no tendrá problemas para configurar su once, aunque siempre es factible que introduzca cambios, algo habitual en las alineaciones albiazules durante todo el curso.

Las Gloriosas arrancarán su encuentro conocedoras del resultado del importante partido entre Osasuna y Eibar. El duelo, que se juega a las 12:00 en El Sadar, puede dejar fuera de la carrera a uno de los dos contendientes. El que pierda se quedará a siete puntos si el Alavés gana. Un empate, en cualquier caso, es el resultado ideal, porque distanciaría a seis puntos a las albiazules si estas superan al Pradejón.

El Aurrera, en Bizkerre

Por su parte, el Aurrera tiene la oportunidad de subir puestos en la tabla ante un rival directo como el Bizkerre (Bolue, 12:00). Descartadas casi por completo de la pelea por ascender a Primera B –a cuatro puntos del quinto, pero pendiente también del resto de grupos–, su objetivo no es otro que terminar la temporada de la mejor manera posible.

También buscan seguir con su buen rendimiento lejos de su campo, donde han sacado más puntos que en Olaranbe. El Bizkerre sólo ha ganado tres de los diez partidos que ha jugado en casa, aunque encadena dos triunfos seguidos. En la primera vuelta el Aurrera cayó por 3-4 con dos goles en los minutos finales de la visitante Uxue.