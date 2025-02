«La victoria ante el Atlético de Madrid B nos ha liberado, sabemos que aspiramos al ascenso»

En las previsiones de Laura Martínez (Alicante, 2000) nunca estuvo la de ser portera. Comenzó a jugar al fútbol sala en el colegio, pero los ... niños no le pasaban la pelota. Por ello, y para asegurarse de que iba a tocar balón, se hizo guardameta. Desde entonces, inspirada por su ídolo Iker Casillas, arrancó su aventura bajo palos. Un camino hacia la élite que le ha llevado hasta el Alavés Gloriosas, con las que aspira a lograr el ascenso a Primera. Una carrera a la que volvieron con fuerza tras acabar con la racha negativa de resultados la pasada jornada al vencer en Ibaia al Atlético de Madrid B (3-0).

– Pasó cinco temporadas en el Alhama antes de recalar en el Alavés, donde logró un ascenso a Primera División en 2022. ¿Qué significó para usted dejar el club y empezar una nueva etapa en Vitoria?

– Fue un momento complicado. Estaba muy bien, cerca de casa y me sentía en familia. Pero también creía que tenía que llegar un momento de cambio. Se me presentó esta oportunidad y no dudé ni un solo momento.

– ¿Cómo ha sido enfrentarse a ellas esta temporada teniendo en cuenta que ambos conjuntos luchan por el ascenso directo?

– Los dos partidos que hemos jugado me han resultado muy bonitos. Tienes una sensación especial en la que, además, conoces a la gente con la que has estado. Me hizo un montón de ilusión.

– ¿Tuvo muchos piques?

– No. Mi personalidad tampoco es así. Todo fue bien (risas).

– En su primera temporada en el Alavés, se ha convertido en la guardameta titular. ¿Cómo está siendo la competencia por el puesto con Jimena Vicario?

– Muy bien. Creo que las dos estamos haciendo muy buena temporada. Ella llegaba de ser campeona de Europa sub-19 con España y jugó varios partidos seguidos, mientras que yo entré más adelante en la portería. Las dos estamos más que preparadas para cualquier oportunidad que se nos dé.

– En los últimos años ha acudido a convocatorias con la selección española sub-23. ¿Qué destaca de estas experiencias?

– Se me presentó la oportunidad sin esperármelo y estuve en cuatro convocatorias. Intenté disfrutarlas al máximo porque al final son situaciones que no vives muchas veces en la vida. Pude debutar en la última jugando 10 minutos contra Dinamarca. Estaba muy nerviosa, pero todo fue muy bien.

– Tras tres derrotas consecutivas, volvieron a ganar contra el Atlético de Madrid B. ¿Qué importancia tenía para el equipo este partido de cara a la lucha por el ascenso directo?

– Mucha. Cada partido es una nueva oportunidad y tenemos que ir siempre a conseguir los tres puntos. Hay rachas mejores y peores, pero lo importante es tener cabeza y saber el objetivo al que aspiramos.

– En esos tres partidos encajaron ocho goles, tres más que en toda la primera vuelta. ¿A qué cree que se debió esta circunstancia?

– No lo sé. Al final, la temporada es muy larga y los equipos pasan por diferentes etapas y situaciones. Hemos encadenado una pérdida de puntos consecutiva, pero hemos sabido reponernos. El partido contra el Atlético de Madrid B nos vino muy bien para liberarnos con una portería a cero y tres goles a favor.

Tranquila y sencilla

– Se formó como futbolista en el Sporting Plaza de Argel. ¿Qué recuerda de sus inicios en tierras valencianas?

– Empecé a jugar allí porque mi padre conocía al presidente. Comencé a entrenar a mitad de curso cuando cumplí ocho años y ya en la siguiente temporada fue cuando empecé a competir con el equipo. Todo fue genial. Estuve 10 años muy buenos en los que disfruté y aprendí mucho.

– Más allá del fútbol, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?

– Soy una persona muy tranquila y sencilla. Me gusta mucho estar en casa y de vez en cuando ir al cine o dar una vuelta por la ciudad.

– ¿Hay algún lugar de Vitoria en el que le guste estar?

– El centro, sobre todo el casco viejo, me parece muy bonito. Aunque aún estoy descubriendo sitios por la ciudad. A ver qué encuentro.

– ¿Qué tal le va con el euskera?

– De momento no sé hablarlo. Estoy intentando que se me queden algunas palabras. Sé varias como neska (chica), goazen (vamos), egun on (buenos días), ongi etorri (bienvenido) o gabon (buenas noches). Los números también. Bat (uno), bi (dos), hiru (tres)… La tercera portera, Eider Egaña, me enseñó a contar hasta 40 (risas).

– Cuando deje el fútbol, ¿dónde se ve?

– Estoy intentando sacarme la carrera de fisioterapia. Con las prácticas y el fútbol se me complica un poco, pero me gustaría terminarla para, una vez que me retire, poder dedicarme a ello. Llevo dos años ya completados, me faltan tercero y cuarto curso.