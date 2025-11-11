Premio gordo para las Gloriosas, que se medirán al Barcelona en los octavos de la Copa de la Reina La eliminatoria se disputará entre el 19 y del 21 de diciembre a partido único

Jon Prada Martes, 11 de noviembre 2025, 17:01 | Actualizado 17:09h. Comenta Compartir

El Deportivo Alavés Gloriosas se medirá al Barcelona en los octavos de final de la Copa de la Reina. El sorteo ha emparejado a las de Andrea Esteban con el gigante blaugrana, uno de los mejores equipos del mundo con la actual Balón de Oro Aitana Bonmatí y estrellas como Alexia Putellas, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Claudia Pina, Esmee Brugts, Caroline Graham, Mapi León, Ona Batlle, Cata Coll o Irene Paredes en sus filas.

«Nos tocado un rival difícil, uno de los mejores equipos del mundo. Intentaremos competirles lo máximo posible. Será un día bonito para celebrar que viene uno de los mejores clubes a nuestra casa», confesó Inés Altamira. En medio de la euforia en Ibaia por haber logrado el premio gordo del sorteo, la defensa no descartó que el cruce, que se disputará entre el 19 y el 21 de diciembre a partido único, se celebre en Mendizorroza. «Ojalá podamos jugar allí, se pueda llenar el estadio y podamos disfrutar de un día muy bonito de fútbol», añadió.

Después de aplastar (4-0) al Levante de la Liga F en Ibaia en la ronda anterior, las Gloriosas afrontan un cruce de octavos mágico pero en el que las diferencias con el Barcelona, campeón de las últimas seis Ligas y de tres de las últimas seis Champions, son abismales. Todo un reto para unas albiazules que buscan el ascenso a la máxima categoría precisamente batiéndose con el filial blaugrana, que lidera la Primera Federación con un punto más que las vitorianas.

Ampliar

En las dos temporadas que las Gloriosas estuvieron en la élite (2021-23) el Barcelona goleó en Ibaia por 0-6 y 0-4. Un bloque entrenado por Pere Romeu que tiene a las últimas dos Balones de Oro (tres de Aitana Bonmatí y dos de Alexia Putellas) en sus finales. El Barça, transatlático deportivo y económico en el fútbol femenino, domina sin apenas oposición la Liga F y ha sido finalista de las últimas cinco Champions, levantando tres 'Orejonas'. Un 'coco' al que las albiazules intentarán contener en una eliminatoria de alta exigencia

Temas

Deportivo Alavés Gloriosas