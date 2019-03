Ane Miren marca el segundo al borde del descanso

El Alavés Gloriosas se va al descanso con una renta convincente lograda gracias a dos goles en minutos decisivos. Ambos con el sello de Ane Miren. El primero, en el 3. El segundo, en el 45, en una de las últimas jugadas antes del descanso. Ha sufrido en algunos momentos el equipo albiazul, apretada por un Athletic en busca del empate, pero ha sacado a relucir su pegada para encarrilar el partido. Las bandas han sido clave en la primera parte.

No ha podido empezar mejor el partido para el Alavés. Naia ha encontrado a Ane Miren en una de las primeras incursiones albiazules y la vitoriana ha puesto el 1-0. El primer gol de la historia de las Gloriosas en Mendizorroza. El posible miedo escénico se ha diluido y el Alavés se ha asentado bien en el campo, sin dejar llegar al Athletic a zonas peligrosas. Cerca del 20 Ane Miren ha podido marcar el segundo, pero su disparo se ha ido ligeramente desviado.

La afición albiazul ha respondido y, liderada por Iraultza 1921, ha mostrado su apoyo a las Gloriosas. Con el paso de los minutos las gradas han cogido color hasta superar la media entrada. Todo en el marco de un partido histórico. Mendizorroza luce un buen aspecto para el partido, el primero en la historia de un equipo femenino albiazul en el estadio del Paseo de Cervantes.

Ya desde cerca de media hora antes del partido ha empezado a llegar la gente, animada por el buen tiempo. Muchas familias con hijos pequeños no han querido perderse el histórico evento. Tampoco lo harán las jugadoras de la cantera albiazul, que ejercerán de recogepelotas del primer equipo. El once albiazul, con muchas titulares, es el siguiente: Mutri; Maitane, Spiazzi, Vera, Laura Berezo; Cube, Emma, Alba; Ane Miren, Naia y Mery.

Han tenido que pasar casi cien años desde la fundación del Deportivo Alavés para que su equipo femenino –que vive su segunda temporada de existencia– dispute un partido en Mendizorroza. Hoy es ese día. A partir de las doce del mediodía, las albiazules reciben al filial del Athletic en un duelo entre dos equipos punteros que puede servir para que las vitorianas den un paso de gigante hacia el playoff de ascenso a la Liga Iberdrola, máxima categoría nacional. Si ganan, lo tendrán al alcance de sus manos.

No podrá ser matemático porque Osasuna ganó ayer en Pradejón (0-3). Ahora las navarras están a un punto. Serán cuatro si el Alavés gana hoy. Una distancia que le permitiría tener un comodín por si pierde en Pamplona dentro de quince días y que le podría permitir certificar la promoción si puntúa.

«No hay que motivar a las jugadoras, hay que tranquilizarlas», avisa el preparador Basarrate

Pero, primero, deberán adaptarse a un escenario inédito para ellas. Más por el césped natural que por las dimensiones del terreno de juego, muy similares a las de Ibaia. «El escenario es nuevo para ambos equipos. Debemos aprovechar los espacios de un campo tan grande y seguir haciendo el trabajo como hasta ahora. Serán importantes los cambios porque físicamente se nos va a hacer más exigente», reconoció Mery, capitana albiazul. En esa línea abundó el técnico, Joseba Basarrate, que reconoció que con el césped natural «cuesta más correr».

Basarrate también apuntó hacia otro de los factores que pueden resultar determinantes: el impacto psicológico del nuevo escenario. «Las emociones van a hacer que te canses antes», advirtió. «Para estos partidos no hay que motivar a las jugadoras, hay que tranquilizarlas. El equipo que controle mejor sus emociones se va a llevar el gato al agua», añadió. «Siendo sincera, los nervios van en aumento. No se puede negar que es una cita especial. Habrá momentos previos más tensos, pero confío en que cuando se inicie el partido, las jugadoras se olviden del resto», deseó Mery.

Las albiazules Lidia, Sanadri, Neike y Vera llegan a las instalaciones de Ibaia. / blanca castillo

Por eso, ambos abogaron por hacer lo que ha llevado al Alavés a liderar con firmeza la tabla, aún imbatido. «Conocemos muy bien al Athletic y sabemos qué tipo de partido queremos hacer. No podemos caer en la precipitación de intentar jugar todo más rápido y más directo. Tenemos que intentar hacer un encuentro lo más normal posible y plantear nuestro juego, que es tener el balón e intentar crear pocas ocasiones, pero buenas», avisó Basarrate. Además, abogó por construir su juego desde la buena defensa y dejar la portería a cero. Mery, por su parte, enfatizó el buen nivel de las extremoa albiazules, «cohetes» que pueden adaptarse bien al campo. «El Athletic es un equipo joven y físicamente no andan mal. No creo que les perjudiquen las dimensiones del campo. Pero creo que nos benefician más a nosotras y también por el tipo de juego que hacemos», resumió.

La baja de Tomi

El Athletic B –cuarto con 54 puntos y el ascenso a Primera B garantizado– es un equipo que juega con una configuración similar al Alavés. También se articula en un 4-3-3 en el que las jugadoras de banda tienen mucho protagonismo. En el frente ofensivo destacan Amaiur y Mariana Cerro, con 11 y 10 goles, respectivamente. También está realizando un buen papel la vitoriana Paula Arana, que llegó en verano procedente del Aurrera.