Laura Berezo: «Vamos a por todas, queremos la liga»

Superar a un rival irregular para recuperar el liderato

La nieve que cayó durante la semana pasada obligó a las Gloriosas a cambiar de planes. No pudieron jugar su encuentro contra el Berriozar y será hoy (Ibaia, 16 horas), justo siete días después, cuando lo recuperen, aprovechando la semana de descanso. El objetivo no es otro que sumar la victoria para recuperar el liderato y encarar de la mejor manera posible el trascendental derbi contra el Eibar del próximo domingo (Unbe, 12 horas). El Berriozar llega al encuentro en undécima posición, con 17 puntos. 13 de ellos los ha logrado a domicilio, aunque su irregularidad les ha impedido estar más arriba. Basarrate no tiene bajas, aunque es probable que conserve a Sara Tazo, recién recuperada de un esguince de tobillo.