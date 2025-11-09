El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guallar avanza con el balón entre dos rivales. ADG

Las Gloriosas prolongan su gran momento con un trabajado triunfo

Las albiazules, aún con la dulce resaca de la victoria copera, ganan por la mínima con un gol del Oviedo en propia puerta

Nacho Díaz

Oviedo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:17

Comenta

Tuvo que ser un gol en propia puerta del Oviedo el que tradujera la enorme superioridad del Alavés femenino sobre el conjunto asturiano, recién ascendido ... a Primera RFEF. Las Gloriosas aprovecharon la inercia positiva de la clasificación copera ante el Levante para retomar el camino del triunfo en Liga tras dos jornadas seguidas sin ganar. A pesar de que el liderato continúa en manos del Barcelona B, que no puede ascender por tener a su primer equipo en la máxima categoría, el triunfo mantiene a las vitorianas principales aspirantes al ascenso y, sobre todo, corta el amargo sabor que le dejaron el empate ante el Cacereño y la derrota en casa ante el Villarreal. De hecho, el empate que firmaron esta jornada las extremeñas y el 'submarino' amarilla vuelve a dar tres puntos de margen a las vitorianas respecto a sus perseguidoras.

