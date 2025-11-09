Las Gloriosas prolongan su gran momento con un trabajado triunfo

Tuvo que ser un gol en propia puerta del Oviedo el que tradujera la enorme superioridad del Alavés femenino sobre el conjunto asturiano, recién ascendido ... a Primera RFEF. Las Gloriosas aprovecharon la inercia positiva de la clasificación copera ante el Levante para retomar el camino del triunfo en Liga tras dos jornadas seguidas sin ganar. A pesar de que el liderato continúa en manos del Barcelona B, que no puede ascender por tener a su primer equipo en la máxima categoría, el triunfo mantiene a las vitorianas principales aspirantes al ascenso y, sobre todo, corta el amargo sabor que le dejaron el empate ante el Cacereño y la derrota en casa ante el Villarreal. De hecho, el empate que firmaron esta jornada las extremeñas y el 'submarino' amarilla vuelve a dar tres puntos de margen a las vitorianas respecto a sus perseguidoras.

Andrea Esteban calcó en El Requexón la alineación de la goleada copera como premio a sus protagonistas. La carga de minutos quedó diluida por el buen estado de ánimo del grupo. Quieren estirar su momento dulce tras apear a un rival de la máxima categoría, por mucho que se encuentre en horas bajas. Por su parte, el Oviedo formó de inicio con tres exjugadoras del Alavés: la portera Laura Martínez, la carrilera derecha Auñón y la centrocampista Sheila Elorza. Al poco de comenzar el partido, en el minuto inicial, Viles ya dispuso de un cabezazo dentro del área que Blanco casi desvió al fondo de su portería.

Oviedo Laura Martínez; Auñón, Blanco (Ana de Teresa, min. 70), Eva, Marina Martín, Andrea (Pascual, min. 88); Elorza, Villadeamigo, Laurina (Anina, min. 82); Mbappé y Vera Rico (Garrido, min. 82). 0 - 1 Alavés Gloriosas Gloriosas: Sofía; Gaste, Inés, Pichi, Merche; Viles, Nayadet; Sobrón (Almudena, min. 69), Navajas, Raquel (Paula León, min. 46); y Guallar (Elene, min. 84). Gol: 0-1, m. 62: Eva, en propia puerta.

Árbitra: López Brustenga. Enseñó tarjeta amarilla a Laurina y Mbappé del Oviedo y a Merche y Pichi del Alavés.

Incidencias: 250 espectadores en El Requexón.

El Oviedo, eso sí, también dispuso de algunas ocasiones para poner en aprietos a Sofía. Merche, la mejor del Alavés junto a Navajas, recibió tarjeta amarilla, la primera del partido, por derribar a Mbappé, quien generó una de las mejores ocasiones del encuentro: la delantera camerunesa condujo el esférico al contragolpe unos 50 metros y remató desviado desde la frontal del área en el minuto 11. El resto ocasiones del primer tiempo, eso sí, corrió a cargo del Alavés.

Raquel cabeceó fuera un centro de Gaste. Un minuto después, en el 23, Sobrón disparó desviado desde fuera del área. El Alavés acaparó el esférico ante un Oviedo con línea defensiva de cinco. La árbitra López Brustenga obvió un claro penalti a las visitantes por derribo de Marina Martín a Guallar en el minuto 35. Pero la tónica de superioridad albiazul no cesó a pesar de todo. Las Gloriosas no se descentraron. Nayadet cabeceó de espaldas tras un córner, y la exalavesista Laura Martínez repelió el esférico como pudo. Poco después, un lanzamiento lejano de Sobrón despejado por la propia Laura Martínez representó la última ocasión de la primera parte.

Andrea Esteban realizó una sustitución al iniciarse el segundo período. Paula León relevó a Raquel, con lo cual Guallar pasó de delantera centro a actuar por la derecha, y Sobrón intercambió la banda derecha por la izquierda. Navajas mantuvo la posición crucial de mediapunta por dentro y, además, disputó el partido completo. Sobrón disparó cerca del poste a los nueve minutos de la reanudación. Guallar envió el esférico al lateral de la red poco después.

El Alavés mantuvo su superioridad y encontró el premio del único tanto del encuentro aunque con cierta fortuna, la que faltó en otras acciones, en el minuto 62. Navajas controló el esférico sobre la línea de fondo, se marchó de Villadeamigo con un túnel, avanzó unos metros y sacó un centro-chut hacia Guallar que la defensa Eva desvió de cabeza a su portería, y el balón superó toda la línea de meta por escasos centímetros pese al despeje realizado por Marina Martín bajo los palos.

El triunfo corrió peligro dos minutos después, cuando la portera Sofía se confió y regaló el balón a dos metros a Vera Rico, que le devolvió el favor al disparar de forma inocente. El Real Oviedo tuvo pues dos ocasiones clarísimas, una en cada parte, mientras que Merche y Guallar perdonaron el 0-2. Las Gloriosas aguardan ahora a su rival en los octavos de la Copa, cuya identidad se desvelará en el sorteo de mañana. El cruce se disputará el fin de semana del 20 y 21 de diciembre.